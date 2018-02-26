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Aile Bakanı: Çocuk istismarı insanlık suçu, kimyasal hadım da müebbet de gündemimizde

"Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına mücadelemizi sürdüreceğiz"

26 Şubat 2018 13:18

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklara yönelik cinsel istismarın artmasına ilişkin olarak "insanlık suçu" ifadesini kullandı. Kaya, verilecek cezaların ağır olacağını kaydederek, "Kimyasal hadım da müebbet de gündemimizde" dedi.

Cinsel İstismarla Mücadele Komisyonu’nun koordinatörlüğünü üstlenen Bakan Kaya Sabah gazetesinden Betil Baş'a konuştu. Kaya şu ifadeleri kullandı: 

"Çocuğun masum dünyasına yapılan her türlü saldırı insanlık suçudur. Failin iyi hal indiriminden faydalanması kamuoyu vicdanını yaralıyor. Bunu önleyecek düzenlemeler üzerine çalışıyoruz...

Komisyonumuzun gündeminde müebbede varan cezaların verilmesi söz konusu. Hak ettiği cezayı almalı, böyle insanlıktan çıkmış kişiler. Kimyasal hadım da gündem maddelerimizden biri...

"Çocuklara ilişkin her türlü ihmal ve istismar hepimizin yüreğinde derin yaralara yol açıyor. Çocuğun masum dünyasına yapılan her türlü saldırı insanlık suçudur. Çocuğa karşı işlenen suçlar, milli ve manevi değerlerimize yönelmiş bir tehdittir. Cezai yaptırımların arttırılmasının yanı sıra koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha da güçlendirilmesini sağlayacağız. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

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