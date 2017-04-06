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Politika

Başbakan Yardımcısı: AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok; teşkilatla ilgili çıkanlar var!

"Terör örgütleriyle işbirliği içinde olan Alman vakıflarıyla CHP arasında çok yakın işbirliği olduğunu biliyoruz"

06 Nisan 2017 10:29

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İktidarda 120-180 ByLock'çu var" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Canikli "Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Referandum çalışmaları kapsamında, seçim bölgesi Giresun'da bulunan Canikli Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'a konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Manipülasyonu, kara propagandayı maalesef gelmiş geçmiş en kötü şekliyle kullanıyor. Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz.

"(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiaları için) Hiçbir doküman yok elinde. En ufak bilgi belge dokuman olsa açıklar. Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor. Kılıçdaroğlu üst aklı korumaya çalışıyor. Almanya İstihbarat Örgütü Başkanı 'Darbenin arkasında FETÖ yok' diyor. Somut olaylar, yaşananlar var. Daha nasıl ispat edilebilir?

"Yalan konusunda sürekli vites yükseltiyor. Alman vakıflarıyla CHP arasında çok yakın işbirliği olduğunu biliyoruz. O vakıfların terör örgütleriyle işbirliği ve destekleri biliniyor.

"(FETÖ operasyonları) Bilinenlerin tamamı tasfiye edildi. Kamuda kriptolar kalmış olabilir. Birileri özel yetiştirilmiş olabilir. CHP'den de MHP'den de FETÖ başvuruları geliyor. İade ettiklerimiz oldu. CHP'nin bize iade ettikleri de oldu. Terör örgütüyle bağlantı iltisakı olmayan kimseyi atmıyoruz."

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