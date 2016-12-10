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Başbakan ve Bahçeli anayasa değişikliği teklifini son kez görüşecek

Teklifin bu akşam TBMM'ye sunulması bekleniyor

10 Aralık 2016 16:29

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  'cumhurbaşkanlığı sistemi'nin getirilmesini öngören anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere son kez bir araya gelecek.

Teklifin dün öğlenden sonra AKP'lilerin tam kadro imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyordu. Ancak daha sonra kulislere metnin yazımında çıkan bazı pürüzlerin henüz giderilemediği ve AKP ve MHP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bugün ortak açıklama yapacağı bilgisi yansımıştı. Ortak açıklamayı AKP'li Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak'ın yapacağı belirtilmişti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP ile anayasa teklifiyle ilgili bütün yönleriyle mutabakatın sağlandığını söylemişti. Canikli oylamada değişikliği referanduma götürecek 330'da fire beklemediklerini belirtmişti.
 

22 maddede anayasa nasıl değişecek, TBMM ve referandum takvimi nasıl olacak?

 

Yüce Divan pürüzü

 

Değişiklik teklifi 12 madde ve geçici bazı maddelerden oluşuyor. AKP ve MHP arasındaki görüşmelerde cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gönderilmesi konusunda pürüz yaşanmıştı. MHP’nin önerdiği teklife AKP’nin "evet" dediği belirtildi.

Buna göre; cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gönderilmesi salt çoğunlukla teklif edilebilecek. Ayrıca teklifle komisyon kurulabilmesi için 5’te 3 çoğunluk aranacak. Ancak değişiklik teklifiyle birlikte milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılması planlanıyor. Böylece gerekli milletvekili sayısı da değişmiş olacak. AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı teklifle, yedek milletvekilliği, 18 yaşa seçilme hakkı gibi değişiklikler öngörülüyor.

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