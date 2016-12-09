Anayasa değişikliği metninin Meclis'e sunulması neden ertelendi?

Bugün Meclis'e sunulması beklenen anayasa değişikliği teklifinin ertelenmesinin sebebinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin metni son kez gözden geçirmek istemesi, metnin son halinin AKP'li kurmaylar tarafından yetiştirilememesi olduğu belirtildi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, MHP'nin anayasa metninin onaylanması halinde yürürlülüğe girmesi için 2019 beklenmesini istemediği belirtildi. MHP'li bir vekil "Başkan yetkilerini alır, kullanır. 2019'u beklemez" dedi. Kulislerden yansıyan bir diğer bilgiye göre de yeni düzenlemede cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getirilecek.

Başbakan: Anayasa değişikliği teklifini yarın Meclis'e getiriyoruz

Meclis'e getirileceğini söylemesinin ardından kulislerden yeni bilgiler gelmeye başladı. AKP kurmaylarının değişikliği metnin yazımında ortaya çıkan pürüzleri kaldırmak için çalıştığı öğrenildi. MHP kanadından verilen bilgilere göre, anayasa metninin en son halinin MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından son kez gözden geçirileceği belirtildi. MHP'nin anayasa değişiklik metninde yer almasını istedikleri genel gerekçeden başlayarak yapılmasını istedikleri düzenlemenin nasıl yer aldığını Meclis'e sunulmadan önce görmek istediği öğrenildi. AKP kanadında hazırlanan metnin en son halinin bu kapsam nedeniyle yetişmediği ifade edildi.

"Hiçbir pürüz kalmadı"

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün kendilerine kurmaylar tarafından sunulan anayasa metnine onay verdiği bildirilmişti. AKP’nin taslağı MHP lideri Bahçeli'ye sunduğu ve iki parti arasında taslak konusunda hiçbir pürüz kalmadığı belirtilmişti.

Bunun üzerine TBMM'de erken saatlerden itibaren AKP'nin 316 imzasıyla anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyordu. AKP ile MHP arasında anayasa değişikliği metninin yazımında bazı pürüzler olduğu ifade edildi. İddiaya göre, MHP'nin bazı noktalara itiraz etti. Yöneticiler gün boyu AKP Genel Merkezi'nde çalıştı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, kurmaylar metnin yazımını yetiştiremedi.

Açıklama yarın

Bu arada, AKP'li Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak yarın teklif ile ilgili ortak açıklama yapacak. AKP ve MHP arasındaki görüşmelerde cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gönderilmesi konusunda pürüz yaşanmıştı. MHP’nin önerdiği teklife AKP’nin "evet" dediği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım da bugün sunulması beklenen anayasa değişikliği teklifinin yarın Meclis'e getirileceğini söyledi