Anayasa değişikliği teklifi yarın Meclis'te; AKP ile MHP ortak açıklama yapacak

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün kendilerine kurmaylar tarafından sunulan anayasa metnine onay verdi. Başbakan Yıldırım bugün sunulması beklenen anayasa değişikliği teklifinin yarın Meclis'e getirileceğini söyledi.

Teklifin öğlenden sonra AKP'lilerin tam kadro imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacağı bekleniyordu. Ancak pürüzler giderilemedi. Pürüzlerin metnin yazımında çıktığı belirtildi. AKP ve MHP anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yarın ortak açıklama yapacak. Ortak açıklamayı AKP'li Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak'ın yapacağı öğrenildi.

A Haber'e konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP ile anayasa teklifiyle ilgili bütün yönleriyle mutabakatın sağlandığını söylemişti. Canikli oylamada 330'da fire beklemediklerini de belirtmişti.

Meclis muhabiri Hülya Karabağlı'nın kulislerden edindiği bilgilere göre, değişiklik teklifinin 2 geçici ile 15 maddeden oluşuyor. AKP ile MHP arasında cumhurbaşkanın Yüce Divan'a sevkedilmesinde yaşanan oy oranı tartışmasının bittiği ifade ediliyor. Buna göre, cumhurbaşkanı 367 oyla Yüce Divan'a sevk edilecek. Anayasa'nın 101. maddesinin son fıkrasının madde metninden çıkarılması konusunda mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Böylelikle cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesilmesini öngören fıkra kaldırılıyor.

MHP'nin itirazı

TBMM'de erken saatlerden itibaren AKP'nin 316 imzasıyla anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyordu. Ancak, ilerleyen saatlerde AKP ile MHP arasında anayasa değişiklik metni gerekçesinin yazımında bazı pürüzler olduğu ifade edildi. MHP'nin bazı noktalara itiraz ettiği belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin metnin son halini görmek istediği belirtildi.

Ortak açıklama yarın

AKP'li Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak yarın teklif ile ilgili ortak açıklama yapacak. AKP ve MHP arasındaki görüşmelerde cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gönderilmesi konusunda pürüz yaşanmıştı. MHP’nin önerdiği teklife AKP’nin "evet" dediği belirtildi.

Buna göre; cumhurbaşkanının Yüce Divan’a gönderilmesi salt çoğunlukla teklif edilebilecek. Ayrıca teklifle komisyon kurulabilmesi için 5’te 3 çoğunluk aranacak. Ancak değişiklik teklifiyle birlikte milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılması planlanıyor. Böylece gerekli milletvekili sayısı da değişmiş olacak. AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı teklifle, yedek milletvekilliği, 18 yaşa seçilme hakkı gibi değişiklikler öngörülüyor.

22 maddede anayasa nasıl değişecek, TBMM ve referandum takvimi nasıl olacak?

Takvim çalışması başladı

Anayasa değişikliği düzenlemesinin Meclis takvimi şekillenmeye başladı. TBMM’de önceki gün vefat eden siyasetçilerden eski TBMM Başkanı ve eski İçişleri Bakanı İsmet Sezgin’in cenaze töreninin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın iki parti arasında müzakereleri yürüten isim AKP Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’ün de katıldığı 1.5 saate yakın bir görüşme de anayasa takviminin de ele alındığı belirtildi.

TBMM Başkanlığı'na sunulduktan sonra değişiklik metni Anayasa Komisyonu'na havale edilecek. Ancak, Genel Kurul'da 2017 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe maratonu sürerken Anayasa Komisyonu’nun çalışmasının önünde teknik bir engel yok. Bu bütçe görüşmeleri yapılırken anı zamanda anayasanın komisyonda ele alınıp alınmayacağı netleştirilecek.

Kulislerde, komisyon görüşmelerinin iki haftadan önce bitmesinin zor göründüğü belirtiliyor. Komisyon sürecinden sonra Genel Kurul aşaması var ancak Meclis’in ocak ayında bir tatil arası bulunuyor.