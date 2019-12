Başbakan Uçar'dan, Atatürk'e teşekkür!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, makam koltuğunu, ilköğretim 4. sınıf öğrencisi Ecem Gülce Uçar'a devretti.



Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik başkanlığındaki bir gurup öğrenciyi kabul etti.



Başbakan Erdoğan'ın makam koltuğuna bu yıl 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Uçar oturdu.



Temsili Başbakan Uçar, Erdoğan'ı yanında görünce, "Çok heyecanlıyım" dedi. Bunun üzerine de Başbakan Erdoğan, "Benim de heyecanlanmam lazım. Ben de Başbakan ile görüşüyorum" diyerek karşılık verdi.



Erdoğan'ın makamını bir süreliğine devrettiği küçük Başbakan Ecem Gülce Uçar, konuşmasına, Atatürk'e teşekkür ederek başladı.



Savaşın, kavganın, düşmanlığın olmadığı bir dünya istediği için Atatürk'ün, ülkenin geleceğini çocuklara emanet ettiğini belirten Uçar, "İstedi ki biz çocuklar aydınlıkta yaşayalım. Barış olsun, sevgi olsun, kardeşlik olsun" dedi.



Türk evladı olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Uçar, "Bugün Türk kadınını temsil etmekten şeref duyuyorum, Türk kadınını temsilen oturmaktan gerçekten şeref duyuyorum" diyerek duygularını ifade etti.



‘Okullar sık sık ziyaret edilsin’



Uçar, daha sonra Başbakan Erdoğan'a dönerek, "Küçükken bu makama oturmayı istemiş miydiniz, hayal etmiş miydiniz?" diye sordu.



Erdoğan, "İyi yerlere gelmek istemiştim. Bunun kararlığı içerisindeydim, gayreti içindeydim. Sivil toplum örgütleri içinde yer aldım. Ortaöğretimden itibaren buna başlamıştım" karşılığını verdi.



Uçar'a, Bakanlar Kurulu toplantısı yönettiğini belirten Erdoğan, bakanlara bir talimatının olup olmayacağını sordu.



Temsili Başbakan Uçar, Milli Eğitim Bakanı Çelik'e bir talimatı olacağını belirtmesi üzerine Erdoğan, "yok benimkine verme" diye araya girerek espri yaptı.



Uçar, Milli Eğitim Bakanı'na, okulların sık sık ziyaret edilmesi ve sorunların dinlenilmesini ve özellikle kırsal kesimde yaşayan çocukların okullara gönderilmesi konusunun da takipçi olması talimatını verdi. Bakan Çelik de "Sayın Başbakanım derhal yerine getirilecek" dedi.



Ecem Gülce Uçar, daha sonra çocuklar ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kabinede bir revizyon beklentisi olduğunun belirtilmesi üzerine Uçar, koltuğa yeni oturduğunu ifade ederek, bu konudan bahsetmek istemediğinisöyledi.



Küresel ekonomik krize de değinen Uçar, bu krizin her ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini ifade ederek, insanların harcamalarına dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.



Uçar, "Tüm dünyada olduğu gibi ekonomik kriz bizi de etkiledi ama gerçekten tüm dünyada olduğundan daha az. Her insanın harcamalarını biraz daha dikkatli yapmaları gerekiyor artık. Askıya alınabilecek harcamalarını biraz daha bekletmesi gerekiyor" diye konuştu.



Bunu üzerine Başbakan Erdoğan, "Gayet güzel. Başbakanımızın tavsiyelerine şiddetle uymamız lazım" dedi.



Çocuklara da bu konuda mesaj veren temsili Başbakan Uçar, ekonomik kriz sayesinde çocukların tutumlu olmayı da öğrenebileceğini ifade etti.



Mehmet Ferhat Özcan isimli bir çocuğun, Başbakanlık'a gelirken bindiği taksinin şoförünün, "Başbakan'a, emeklilere, işçilere, memura zam yapmayı düşünüp düşünmediğini" sormasını istediğini ifade etmesi üzerine Uçar, zam konusunun önemli olduğunu ancak bunun biraz daha ötelenmesi gerektiğini kaydetti.



Bir başka çocuğun, "memura verilen paranın yetmediğini" belirtmesi üzerine Uçar, bunun üzücü bir durum olduğunu bildiğini ancak yapılabileceklerin en üst düzeyde yapılmaya çalışıldığını söyledi.



Türkiye'nin Ermenistan sınır kapısını açıp açmayacağının sorulması üzerine de Uçar, "Biz bu konuda Azeri dostlarımızı üzecek bir şey yapmayız" yanıtını verdi.



Muhalefet liderleriyle arasının nasıl olduğunun sorusuna da Uçar, "Yani her zaman olduğu gibi tabii. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum" karşılığını verdi.



Erdoğan, bu cevap üzerine yüzünü kapatarak güldü.



Uçar, 1 Mayıs'ın resmi tatil yapılmasına ilişkin düşüncelerinin de sorulması üzerine, işçiler için 1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu söyledi. Herkesin yürüyüş yapma hakkı olduğunu bildiğini ifade eden Uçar, "Ancak bu olayın siyasi emellerle yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerimize biz güveniyoruz, yapmayacaklarını düşünüyoruz. Bu onların kararı takdir edersiniz ki ama inşallah yapmazlar" dedi.



Başbakan Erdoğan, salona gelişinde, çocuklarla tek tek sohbet etti ve ilgilendi. 5 yaşındaki Ahmet Burak Göral ile yakından ilgilenen Başbakan Erdoğan'ın, "Benim oğlumun adı da Ahmet Burak" demesi üzerine, küçük Burak da "Ben senin oğlunun adının Ahmet Burak olduğunu biliyorum" karşılığını verdi.



Başbakan Erdoğan, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.