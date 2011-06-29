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Politika

BAŞBAKAN TOKİ KONUTLARINI İNCELEDİ ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 20:42

-BAŞBAKAN TOKİ KONUTLARINI İNCELEDİ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında incelemelerde bulundu. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Pursaklar'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alanına geldi.  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel, burada Başbakan Erdoğan'a brifing verdi.  Başbakan Erdoğan, daha sonra örnek dairelerde incelemelerde bulundu.  Erdoğan, yaklaşık iki buçuk saat proje alanında kaldı.

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