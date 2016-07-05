Başbakan: Terörü Türkiye'nin gündeminde en alt sıralara getirmek için elimizden geleni yapacağız

Bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Evelallah milletimiz müsterih olsun. Terörü, Türkiye'nin gündeminde en alt sıralara getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını kılmak için eşiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gitti.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

Şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu mücadele devam edecek. Bu, Türkiye'nin gelecek mücadelesi, istikrar mücadelesi, beka mücadelesidir. Evelallah milletimiz müsterih olsun. Terörü, Türkiye'nin gündeminde en alt sıralara getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Terörün dini yok, milleti yok, kitabı yok, kutsalı yok. Bugün İstanbul'da, yarın Londra'da, daha dün akşam mukaddes topraklarda Medine'de masum insanların canına kastetti.

Dolayısıyla bu, Türkiye'nin mücadelesi değil, insanlığın mücadelesi, dünyanın meselesi. Onun için birlikte, hep birlikte bu mücadeleyi yapmamız gerekir.