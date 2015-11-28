Başbakan "Suikast olabilir", İçişleri Bakanı "Elçi çatışmada öldü" dedi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile beraber açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala “Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında olay yerinde Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş, bir basın mensubu da yaralanmıştır” dedi.

Efkan Ala'dan yaklaşık 1 saat sonra açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında "İki ihtimal söz konusu" dedi ve bir ihtimalin "Tahir Elçi’ye suikast" olduğunu söyledi.

Efkan Ala: Elçi, çatışmada hayatını kaybetti

Efkan Ala'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Saat 11 sularında Diyarbakır barosu tarafından basın açıklaması yapıldığı anda bir araç içerisinde güvenlik görevlilerimize silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Saldırılarda bir polis memuruz şehit olmuş, biri ağır 2 polis memuru yaralanmıştır. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında olay yerinde Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş, bir basın mensubu da yaralanmıştır. Olayda hayatını kaybeden şehidimize Allah’tan rahmet, başta ailesi milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, hukuk camiasına ve barolar birliği’ne başsağlığı dilerim.

Tarafımdan olayı bütün yönleriyle incelemek üzere ikisi mülkiye başmüfettişi, toplam dört müffettiş görevlendirilmiştir. Olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulacaktır. Saldırı milletimizin birliği ve bütünlüğüne yöneliktir. Tekrar milletimize başsağlığı diliyorum.

Davutoğlu: Suikast olabilir

Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

"İki ihtimal var. Birinci ihtimal Sayın Elçi’ye suikast düzenlenmiş olması. Mutlaka ortaya çıkarılacaktır, varsa. Kim yapmış olursa olsun, hedef sadece Sayın Elçi değil, Türkiye’dir. Polislerimizin öldürülmesi de Sayın Elçi’nin Türkiye’nin mutlaka aydınlatılacaktır. Bizim dönemimizde faili meçhul olmaz.

"İkinci ihtimal ise, teröristlerin saldırısı sırasında çift yönlü olarak oradakileri korumalara teröristlere güvenlik güçlerimizin ateş açması sonucu Sayın Elçi’nin hayatını kaybetmesi.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının canı, malı, onuru, kutsaldır. Vatandaşlarıma, özellikle Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza çağrım, sukûnetle, provokasyonlara, tahriklere kapılmadan olayın aydınlatılmasını beklemeleridir. Hukuk camiasına, barolarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"Araştırıyoruz, şu anda. Olayın aydınlatılmasına çalışıyoruz. İlk saldırı, polislerimize yönelik. Daha önce de terör örgütlerine girdikleri yönünde istihbari bilgiler alındı."

Davutoğlu'nun konuşmasının tam metni için tıklayın

HPD'den suikast açıklaması

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada 'Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sırada bir suikast yoluyla katledilmesi' kınandı.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü İMC TV'ye yaptığı açıklamada Tahir Elçi'nin öldürülmesini suikast olarak nitelendirdi.

Kürkçü, "Bunu bir suikast olarak görmeliyiz" dedi.

Numan Kurtulmuş: Suikastle katledilen...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bugün hunharca bir suikastle katledilen Sayın Elçi'ye ve Şehit Polisimize Allah'tan rahmet dilerim" açıklamasında bulundu.