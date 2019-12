'Başbakan sadece tedirgin olmasın korksun da!'

T24 - CHP'de 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay öncesi konuşan CHP Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine, "Başbakan'ın CHP'ye yönelik sözleri esen rüzgardan tedirgin olduğu anlamına geliyor. Sadece tedirgin olmasın korksun da!" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu parti içinde yeni yüzlerin ön planda olacağını belirtirken, gençlere ve kadınlara yönelik atılım yapacaklarını da ifade etti. CHP'nin kısır çatışmalarla çıkaracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, halka ineceklerini ve parti içi demokrasiyi uygulayacaklarını söyledi.





CHP'de yarın başlayacak (22 Mayıs 2010) ve 2 gün srüecek kurultay öncesi NTV'de Can Dündar'ın sunduğu "Canlı Gaste Özel" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi ülke ve CHP ile ilgili hedef ve politikalarını anlattı.





Kendisinden beklentilerin büyük olmasının kendisini kaygılandırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'de bölünme kaygısı olmayacağını belirtirken, "Mustafa Özyürek, 'Gelip destekleyeceğiz' dedi. Küskünlük olsa bile ben onları barıştıracağım" dedi:





"Hepimiz çalışacağız, her yere gideceğiz. Herkesten oy istiyoruz. Bu rüzgar beni şaşırtmadı, bekliyordum. CHP’nin tek başına iktidar olması için bu yetmez.





Toplumun her kesimiyle irtibat kurup, eleştirilerini dinleyeceğiz. Bilmediğimizi söyleyeceğiz ama bilenden de öğreneceğiz.





Olabildiğince iyi bir kadroyla yola çıkacağız. İyi isimler, önemli isimler var; beraber olacağız. Sorunu tespit etmek değil, nasıl çözeceğimizi de belirlememiz lazım. Çok güzel projelerle ortaya çıkacağız.





Parti içi demokrasiyi sonuna kadar sağlayacağız. Parti içi demokrasinin nasıl işleyeceğini göreceksiniz.







'Partiyi kısır çekişmelerden kurtaracağız'







Partiyi kısır çekişmelerden kurtarmak, halka gitmek... Halkla başladık, halkla yola devam edeceğiz. Mustafa Kemal ve arkadaşları halkla yola çıktı. Kimseyi ötekileşmeden, herkesin ayağına gidip oy isteyeceğiz.





Biz rüşvet istemeyeceğiz, yolsuzluk yapmayacağız. Havuzlu villarda oturmayacağız, halk zenginleşmeden biz zenginleşmeyeceğiz.





Ben saydam, cam gibi biriyim; herkes bilecek. Sayın Başbakan keşke o söylemlerin arkasında durabilseydi. Açlık sefalet ve gözyaşı var. Başbakakan tedirgin oldu ama aynı zamanda korksun.







'Yaratılan rantlara değil sorunlara talibiz'







Biz yaratılan rantlara değil, sorunlara talibiz. O sorunları çözeceğiz. Ben bir insanım, bu ülkenin insanı seviyorum. Bu insanlar için çalışacağım.





Hep beraber, birlikte olmalıyız. Ülkem ve ülkemin halkı için çalışacağım. Bu amaçla çorbada benim de tuzum olursa... Biz bir aile olacağız.





Solda birlik için herkes koşulsuz gelmeli. Çok geniş bir CHP ailesi var. Herkesi kucaklarız, kimseyi küstürmeyiz.





Bürokrasiyi bilmek bir avantaj. Türkiye’de çok iyi kadrolar var. Sanayicilerimiz görecek, sorunlarını biliyorum.





Kurultaydaki konuşma oldukça sıcak, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi amaçlayan, rakamlara boğulmayan bir konuşma olacak.





Seçilirsek odamı boşaltacağım. Baykal’ın odası boşalmışsa oraya gideceğim.







'Sayın Baykal cumhurbaşkanlığına çok yakışır'







Sayın Baykal'a yapılanlar karşısında üzgün olmamak mümkün mü? Konuştuğumuz bütün çevreler bunu söylüyor.





Hükümetten olayın faillerini bulmasını istiyoruz. Bulmazlarsa bu hükümetin yakasına yapışacak. Bizim istihbarat örgütlerimiz yok.





Sayın Baykal’ın bilgisi deneyimi, olaylara bakışı çok önemli. Görüşlerini almak bir anlamda sorumluluğumun gereğidir. Sayın Baykal, cumhurbaşkanlığına çok yakışır.





Gürsel Tekin’le yol ayrılığı yok. Kendisiyle bugün görüşeceğim. Genel Sekteterimiz Önder Sav güçlü durumda. Sav’ın birikimi çok önemli, kendisine saygı duyuyoruz.





Hep beraber yola çıkacağız. Birinci ya da ikinci adamdan çok, bir kadroyla yola çıkıcağız. Her şeyi iki kişinin üzerine yıkmak sağlıklı olmayabilir. Yeni kadro için süre yeterli değil.





İktidarla var olan ilişkilerimiz sürdürülecektir.





Olayları geren ben olmayacağım. Başbakan tabanını gerilim politikasıyla besliyor. Ben halkın sorunlarına kilitleneceğim.







'Demokratik açılımın ne olduğunu öğrenebilmiş değilim'







Demokratik Açılım’ın ne olduğunu öğrenebilmiş değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Açık yüreklilikle söylenmedi. Keşke açık yapılıp önce liderlerle görüşülseydi.





Sorunu tanımlamamız lazım. Sorunu valilerin emniyet görevlilerin gözüyle baktık. Sosyolojik olaylara bakıldı mı?





Aç olan insan ya dağa çıkacak ya da mafyaya katılacaktır. Terör yine de olabilir ama marjinal hale gelir.





Ben Batman’da yaptığım konuşmanın arkasındayım. Onlar Sayın Baykal’ın da daha önce ifade ettiği düşüncelerdi. Dersim konusunda söylediklerimin arkasındayım.





Kadınlara ve gençelere yönelik bir atak düşünüyoruz. Partide çok önemli noktalarda olmalılar. Çok daha aktif çalıştıklarını göreceksiniz. Varoşlar konusunda, İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı CHE projeleri devam edecektir. Sendikalarla ilişkilerimiz iyi olacaktır.







'Partide kesinlikle yeni yüzler ortaya çıkacak'







Zonguldak’taki patlamayla ilgili bilgi aldım. Heyet gönderdim. Kurultaydan sonra ilk gideceğimiz yer orası olacak.





Sakin tavrımı koruyacağım, bunu halka olan saygımdan dolayı koruyacağım. Kesinlikle yeni yüzler öne çıkacak, belki de ben daha az konuşacağım.