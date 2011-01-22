-BAŞBAKAN ÖNERDİ, OTELİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ KARS (A.A) - 22.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'ta açılışını yaptığı ve isminin değişmesini istediği 4 yıldızlı Grand Castle Otel'in adı ''Büyük Kale'' olarak değiştirildi. Büyük Kale Oteli Genel Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, 8 Ocakta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, beraberindekilerle otelin açılışını yaptığını söyledi. Açılış sırasında Başbakan Erdoğan'ın, otelin adının Türkçe olmasını ve ''Büyük Kale'' olarak değiştirilmesini önerdiğini anlatan Aktaş, ''Bu değişikliği yönetim kurulumuza sunduk. Alınan karar gereği, değişim uygun görüldü. 22 Ocak itibariyle 'Büyük Kale' olarak otelimizin ismini değiştirdik. Turizm hayatımıza ve hizmetlerimize bu isimle devam edeceğiz'' diye konuştu. Aktaş, vatandaşların da otelin yeni ismini beğendiğini ifade etti.