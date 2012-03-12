'Başbakan Mardin'den 4+4+4'ün geçmesi talimatını verdi'

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

MHP, yumrukların gölgesinde jet hızıyla Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçen kesintili eğitim konusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüştü. Grup Başkanvekilleri, iç tüzük hükümlerine aykırı biçimde geçirilen komisyon raporunun yok hükmünde sayılmasını talep etti. “Orada ölüm olabilirdi” diyen MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Başkan Çiçek’ten ‘tedbir’ almasını istedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mardin’den teklifin Pazar günü komisyondan geçmesi talimatı verdiğini söyleyen Şandır, gazetecilerin, ‘Teklif Genel Kurulu’na inerse ne olacak’ sorusuna, “Gelmeyeceğini ümit ediyoruz” yanıtı verdi. Çiçek, MHP’lilere taleplerinin iç tüzük kapsamında inceleneceğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır, Oktay Vural ve milletvekilleri düzenledikleri ortak basın toplantısında TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le erken saatte yapılan görüşmeyi, taleplerini ve gelinen noktayı değerlendirdiler.

MHP’den savcılara 311 göndermesi

Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP’lilerin ve Komisyon Başkanı Nabi Avcı’nın kendilerini “cebir ve şiddet”le susturmak istediğini söyledi. Vural’a göre, AKP’lilerin yaptıkları, ceza yasasının cebir ve şiddeti düzenleyen 311. maddesine giriyor. Herkese fezleke düzenleyen savcılar, AKP’liler hakkında müzekkere yazabilir.

‘Talimatı Başbakan verdi’

Şandır, teklifin komisyondan geçmesi talimatını Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mardin’den verdiğine dikkat çekti ve “Komisyon Başkanı ve AKP’liler fiziki güç kullanarak yapmıştır. Dün orada ölüm olabilirdi. Çok üzüleceğimiz bir görüşme olabilirdi. Bu görüşmelerin devamını tehlikeli olarak görmekteyiz” dedi.

‘Zorbalığa pabuç bırakmayız’

“Zorbalığa pabuç bırakmayız” diyen Vural, birçok gazetecinin darbe almasından duydukları üzüntüyü anlatırken, “Yandaş medya oluyor kandaş medya. İşte ileri demokrasi dedikleri şey Türkiye’nin susturulması” vurgusunu yaptı.