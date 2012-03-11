Yumruklar konuştu, sandalyeler uçuştu, 4+4+4 komisyondan geçti

T24 - TBMM'deki Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen eğitimde '4+4+4' düzenlemesi yaşanan büyük bir kavgayla kabul edildi. Komisyona 150 milletvekili ile katılan AKP'li vekillerle CHP ve MHP’li vekiller arasında yumruklaşma meydana geldi. Sandalyeler parçalandı, yere düşenler tekmelendi, vekiller birbirlerine su şişeleri fırlattı, ezilme tehlikesi geçirenler oldu.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin görüşüldüğü Milli Eğitim Komisyonu’nda büyük gerginlik yaşandı. AK Partililer 150 civarında milletvekili ile olası bir işgale karşı kürsü önünde barikat kurdu. Büyük gerginliğin yaşandığı olaylar sonrasında basın açıklaması yapan Komisyon Başkanı Nabi Avcı, görüşmeler sırasında CHP'li milletvekillerin komisyonu çalıştırmak istemediğini söyledi. Avcı, görüşmeler sırasında kendisine atılan bir bant kesiciyi de kameralara gösterdi.

'CHP'li vekiller oturacak yer bulamadı'

Görüşmeler sonrasında CHP milletvekillerinin oturacak yer bulamaması üzerine kavga çıktı. Ak Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birbirlerini yumruklarken, CHP'li Altay dengesini kaybederek yere düştü.

Komisyonda, önceden gelen Ak Parti milletvekilleri koltuklara oturarak, toplantının açılmasını beklemeye başladı. Toplantı salonuna gelen CHP milletvekilleri, oturacak yer olmadığını görünce, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “komisyon işgal edilmiş” diye bağırdı.

CHP milletvekillerinin salona girmemesi nedeniyle tartışma büyüdü. Bu arada, Ak Parti milletvekilleri ve Komisyon Başkanı Nabi Avcı, kameramanların dışarıya çıkmasını istedi.

'Kameramanlar salon dışına itildi'

Toplantı salonun girişinde bekleyen CHP'li milletvekilleri çıkmalarını engelleyince, bazı Ak Parti milletvekilleri kameramanları iterek salondan çıktı.

Yumruklaşma sırasında, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, dengesini kaybederek yere düştü. Altay'ın yerde, Ak Parti milletvekilleri tarafından tekmelendiği iddia edildi.

Bazı Ak Parti milletvekillerinin kavga sırasında, “12 saat kitap okursanız böyle olur” dediği duyuldu.

Gerginlik sürerken, Komisyon Başkanı Nabi Avcı'ya sert bir cisim fırlatıldı. Cismi eline alan Avcı, basın mensuplarına, gösterdi.

Kavga devam ederken, komisyon uzmanı kanun teklifin maddelerini okumaya devam etti. “Söz istiyoruz” diye bağıran muhalefet milletvekilleri, “Kahrolsun faşizm”, “AKP diktatörlüğü sona erecek”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” diye slogan attı.

İnce: Parlamenter demokrasi fiilen sona ermiştir

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki kavgayı değerlendirirken, “Parlamenter demokrasi fiilen sona ermiştir. Bu iş bitti” dedi.

İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki kavganın ardından, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

“Yere düşmüş arkadaşımıza tekme atan bir ş....siz vardı” ifadesini kullanan İnce, “Hangi mahkeme ne yapıyorsa yapsın. İnsanlıktan nasibini almamış mahluklar” diye konuştu. İnce, şöyle devam etti:

“AKP'liler, 'bizim çoğunluğumuz var, sizi konuşturmayız, gerekirse döveriz' diyorlar anlayacağınız. Milletvekili dövüyorlar, gazeteci dövüyorlar. Burada bizim can güvenliğimiz de kalmadı. Yüreği olan herkese sesleniyorum; CHP burada. Bunlara ezilmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Parlamenter demokrasi fiilen sone ermiştir. Bu iş bitti.”

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise “Bugün çoğunluğun zorbalığının TBMM ve Türk milletinin tarihine geçirildiği gündür. Bugüne kadar ben AKP'nin eğilimini 'otoriter eğilim, otoriter rejim' olarak tanımlıyordum ama otoriter rejim AKP'yi tanımlamakta artık yetersiz kalmıştır, onun da ötesine geçmiştir. CHP bu teklifin peşini bırakmayacaktır” dedi.

CHP milletvekilleri daha sonra, “kahrolsun faşizm” şeklinde slogan attı,

Kavga sürerken oylama devam etti

Komisyonda hareketlilik sürerken teklifle ilgili maddelerin oylamasına devam edilmesi dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat süren oylama sonucu teklif Komisyon'da kabul edildi.

MHP'li Şandır: Teklif gayri meşru

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilen teklifin gayrimeşru olduğunu söyledi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonunun MHP'li üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Şandır, yaşananların kabul edilemeyeceğini belirterek, 'TBMM'nin şahsiyetine, Türk demokrasisine ve Türk milletine hakaret edilmiştir. Bunun sorumlusu ve müsebbibi AKP iktidarı, başta Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticilerdir” dedi.

Türk milletinin geleceğini şekillendiren bir düzenlemenin Komisyon görüşmelerinin yarım saat içinde tamamlandığını anlatan Şandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan'ın talimatıyla AKP milletvekilleri bir fiili durum yaratmış; bizlerin komisyon başkanına ulaşmamızı engellemişlerdir, komisyon üyesi arkadaşlarımızın söz taleplerine yanıt vermemişlerdir. Bugün kabul edilen teklif gayrimeşrudur. İçtüzüğün amir hükümlerine göre görüşülmemiştir, Teklifin Genel Kurula indirilmesi gayrimeşru olacaktır. Bu konuda sorumluluk Sayın Cemil Çiçek'e aittir, TBMM'de milletin iradesi çiğnenmiştir. Bu despotizmdir, tek adam yönetiminin dayatmasıdır. MHP olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu sonucu kabul etmeyeceğiz, Komisyonunu bu kararını yok sayacak ve bu çirkinliği milletimize anlatacağız.”

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