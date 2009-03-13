‘Başbakan ikinci peygamber gibidir’

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser'in daha önce yaptığı bir konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, ‘peygamber’ olarak nitelendirdiğini ileri sürdü.





TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Vural, Erdoğan'ın, son zamanlarda kendisine yapılan sıfatlardan haz duymaya başladığını iddia etti.



Erdoğan'a, Büyük Orta Doğu Projesi'nde eş başkan, Davos'ta "fatih", "padişah" ve "Atatürk" yakıştırmaları yapıldığını ifade eden Vural, "Sen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı mısın, AKP Genel Başkanı mısın, başka nesin?" diye sordu.



Vural, AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser'in, 14 Kasım 2008 tarihinde yaptığı bir konuşmaya ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını gazetecilere dinletti. Eser'in bu konuşmasında, "Biz Başbakanımızın aşığıyız. Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamberdir gibidir" dediğini öne süren Vural, "Bu konuşmayı yapan kişi taltif edilmiştir. Genel Merkez tarafından Aydın İl Genel Meclisi birinci sıra adayı yapılmıştır" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın, pankartları kendisinin astırdığını ileri süren Vural, şu görüşleri savundu:



"Sen kimsin ki peygamberimize dil uzatacak kadar, milli ve manevi değerlerimizin içini hortumluyorsun. 'Yeri geldiği zaman iktidar için, parti için papaz elbisesi dahi giyerim' diyen bir kimse... Gözlerini hırs bürümüş. Geldiğimiz bu noktada tövbe estağfurullah... Sen kimsin ki... Böyle bir Başkan hakkında ne yaptın? Bunlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Böyle kimseleri konuşturup, taltif ettiren bir siyasal zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir kişinin, milli ve manevi değer şahsiyetlerimize mukayese edilmesini Türk milletine hakaret kabul ediyorum. İşte tablo bu. Türkiye'de yıpratılmadık, aşındırılmadık milli ve manevi değer şahsiyetimiz kalmamıştır. Peygamber efendimize dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bunu dinimize bir hakaret olarak görüyorum. Kimse kendisini böyle bir şeyle mukayese eden kişiyi taltif ettiremez. Bu konuda cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum."



