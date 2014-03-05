Başbakan için attığım tweet nedeniyle Akşam gazetesindeki işime son verildi

1 Ocak 2014 günü Kültür ve Sanat Servisi kadrosuna hafta sonu kültür eki Akşam Trend'i yapmak için alındığım Akşam gazetesindeki işime son verilmiş bulunmakta.

Tarafıma yapılan resmi olmayan açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili attığım tweet’in ‘üst yönetim’de rahatsızlık yarattığı, artık benimle çalışmak istemedikleri ve üst yönetimin kararıyla işime son verildiği söylenmiştir.

Yaklaşık 12 yıldır çeşitli gazetelerde çalıştım, yazdım; twitter, facebook gibi sosyal medya kanallarında da kişisel görüşlerimi paylaştım. Taraf’ın Kültür Sanat Şefi iken ve Taraf “Yetmez ama Evet” derken ben, “Hayır” diyebiliyordum. Politik duruşum yüzünden ne uyarı aldım, ne de işten kovuldum. Ayrıca şimdiye dek çalıştığım hiçbir gazetenin, kurumun adını twitter hesabımın kişisel bilgiler bölümüne yazmadım. 12 yıldır gazeteciyim. Çalıştığım kurumlarla var olmadım, hiçbir zaman çalıştığım gazeteyi temsilen açıklama yapmadım, mesaj paylaşmadım, sadece gazeteci ve roman yazarı kimliğimle var oldum. Kitaplarımla ilgili verdiğim röportajlarda, çalıştığım kurumlar için yaptığım röportajlarda, yazdığım fikir yazılarında sözümü hiçbir zaman sakınmadım. Üstelik en önemlisi çalıştığım alanda da insanları fikirlerinden dolayı birbirinden ayırmadım, tarafına göre iş yapmadım…

Akşam’a aylık sanat gazetesi İstanbul Art News Ek Yayınlar Editörü konumumu bırakarak gittim. Çünkü ben daha aktif olarak gazetecilik yapmak istiyordum… Akşam’a çağrıldığımda gazetenin bulunduğu noktanın farkındaydım, ama hem çalıştığım kültür sanat alanı, hem benden istenen haftalık ekin yayın politikası, hem de profesyonellik gereği kabul ettim. Akşam Trend’i sıfırdan yarattım, üstelik bunu bir ekiple değil tek başıma yaptım, orada çalışan herkes bunu biliyor. Bu noktada herhangi bir “yetersizlik” ya da “deneme süresinde başarısızlık”tan söz edilmesi mümkün değil… Ben mesleğe yeni başlamış bir gazeteci değilim. Daha önce çalıştığım Taraf gazetesinin künyesinde Kültür Sanat Şefi idim. Ayrıca Yazı İşleri Müdürü olduğum Akşam Trend’in künyesinde de ismim var. İmzalamadığım iş akdimin feshine ilişkin bildirimde "deneme süresi"nin bir sebep olarak gösterilmesi yasaya aykırı.

Ve işte yazmakta sakınca bulmadığım ama işten çıkarılmama neden olan tweet:

“Mavi Sakal'ın 'Çektir Git' diye bir şarkısı vardı. ‘Böyle adam olunmaz’ diyor ve ekliyordu, (çok afedersiniz) ‘Çektir git’ artık RTE”

Bu ve buna benzeyen çok şey yazdım, çok fikri de RT ettim twitter’da. Buradaki ifadeye küfür ya da hakaret deniyorsa ben de sormak zorundayım;

“Kız mıdır kadın mıdır bilemem”, “Ananı da al git” , “Cemevi cümbüş evidir”, “Güya namaz kıldılar”, “Biliyorsunuz Alevi”, “Sizi o tasmalarınızdan kurtardık” da hakaret ya da küfür değil midir?

“Sizi o tasmalarınızdan kurtardık” sözünü tüm gazeteciler çok iyi bilir.

Meğer iki aydır benim de bir tasmam varmış. Bu tasmayı sayelerinde çıkarmış oldum. Attığım tweet’ten dolayı beni ihbar ederek işten kovduran ve kovanlara teşekkür ederim; onur duyarım.

SİBEL ORAL

05.03.14