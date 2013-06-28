Tuğçe Tatari: An itibarı ile Akşam gazetesinden kovuldum

TMSF'nin geçtiğimiz haftalarda el koyduğu Akşam Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın yerine göreve Mehmet Ocaktan'ın gelmesinin ardından iki ayrılık yaşandı. Gazetede köşe yazarı olarak görev yapan Tuğçe Tatari ve Sevim Gözay'ın görevine son verildi. Tatari, Twitter'dan kovuldum diye açıklama yaptı. Tatari'nin ardından Sevim Gözay da işine son verildiğini duyurdu.

İşte Tatari'nin o tweetleri:

An itibarı ile Akşam gazetesinden kovulmuş bulunuyorum. Beklenen an geldi çattı! Veda yazısı yazmama ise 'kesinlikle' hayır dendi. 6 senedir çalıştığım gazeteden önce internet haberleri sonra insan kaynaklarının bildirimi ile haberdar oldum.. Emeğe saygı beklemiyordum

İşte Gözay'ın o tweeti:

Ve bingo! İnsan kaynakları aradı ve tşk etti. Eylül 2006'da başlayan AKŞAM yolculuğum böylece bitti. Vay canına. Teşekkürler sayın okuyan..