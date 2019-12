'Başbakan gibi değil belediye başkanı gibi'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu iktidar tükenmiş, insanlarımızın beklentilerine cevap verememiştir. Sayın Başbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Başbakan gibi değil de belediye başkanı gibi şehir mobilyalarının yapımıyla uğraşıyor. Yollar, parklar, hayvanat bahçesi yapılacakmış. Becerikli bir belediye başkanı bunların zaten alayını yapar. Ama Başbakan olarak yapmak zorunda olduklarını yerine getirebildi mi acaba?''



Yeni belediye binası yanındaki miting alanında Malatyalılara hitap eden Bahçeli, seçmenden 12 Haziran seçimlerinde sandığa gitmesini ve seçimleri lekeleyecek davranışlardan kaçınmasını istedi. Bahçeli, AK Parti'nin üst üste iki dönem parlamentoda güçlü biçimde yer aldığını, bu dönemde çıkartamayacağı yasa, uygulayamayacağı hiçbir politika olmadığını ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dönemlerde yapılanlarla ilgili ortaya koyduğu tablo ile halkın gerçeklerinin örtüşmediğini söyledi.



AK Parti iktidarı döneminde sadece yeni zenginler türediğini öne süren Bahçeli, 'Gelir seviyeniz yükseldi mi, üniversite mezunu evlatlarından biri iş buldu mu, hayat standardınız yükseldi mi, can ve mal güvenliği içinde yaşayabiliyor musunuz? Böyle değilse Sayın Başbakana 12 Haziran'da bir cevap vermek lazım. Başbakan, 'yine birlikte yürüyelim, durmak yok, yola devam' diyor. Yoksulluğa terk edilmiş vatandaşlarımız olarak, 'yeter artık, git başımızdan' dememiz lazım'' dedi. Bahçeli, şunları kaydetti:



''Bu iktidar tükenmiş, insanlarımızın beklentilerine cevap verememiştir. Sayın Başbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Başbakan gibi değil de belediye başkanı gibi şehir mobilyalarının yapımıyla uğraşıyor. Yollar, parklar, hayvanat bahçesi yapılacakmış. Becerikli bir belediye başkanı bunların zaten alayını yapar ama Başbakan olarak yapmak zorunda olduklarını yerine getirebildi mi acaba? Ülkemizin en önemli sorunu işsizliktir. 6 milyon vatan evladı işsizdir, bunların 2 milyon 400 bini genç işsizdir. İş bulma umudunu kaybeden vatandaşlarımız vardır. Sürekli ve kalıcı işi olmamanın ezikliği içinde 3 gün çalışıp 5 gün yemek zorunda olan kitle vardır, işini kaybedenler vardır. Türkiye'nin en önemli sorunu, işsizliktir, bu da yoksulluğu getirmiştir.



Malatya'nın büyükşehir olması için yasa hazırlığı içinde bulunmuştuk. Aradan geçen zamanda Malatya büyükşehir olamamış, şimdi herkes büyükşehir vaadinde bulunuyor. Peki 9 yılda niye yapamadın? Artık bu oyunlara düşmemek lazım. Büyükşehirde asayişsizlik var, büyükşehirlerde can ve mal emniyeti kalmamıştır. İşsiz gençlerimiz, genç yaşta suça karışıyor, adi suçlar artıyor. Cezaevleri gençlerle dolup taşmaya başlamıştır. Gençler, her türlü kötü alışkanlığa bulaşarak gençlikleri heder oluyor. Bunlara rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üçüncü dönem nasıl verilir? İktidarı 12 Haziran'da uzaklaştıracak tavrı ortaya koymalı, 12 Haziran'da Türkiye kurtarılmalı.''





'MHP'DEN 100 SORUNA 100 ÇÖZÜM'



''Milliyetçi Hareket Partisi, 9 yılık Adalet ve Kalkınma Partisi tahribatını ortadan kaldırabilmek için onarım ve toparlanma hükümeti kurmayı düşünmektedir. Bu hükümetin birinci görevi işsizlik ve yoksullukla mücadele olacaktır'' diyen Bahçeli, yılda 700 bin işsize iş bulacaklarını, iktidara geldiklerinde öncelikli olarak belirledikleri 100 soruna 100 çözüm bulacaklarını vurguladı.



Bahçeli, yoksulukla mücadele çerçevesinde, ilk olarak asgari ücreti net 825 liraya çıkaracaklarını, 9 milyondan fazla özürlüye 320 lira sosyal destek vereceklerini, engelli aylığını 450 liraya çıkaracaklarını, 18 yaş bakıma muhtaçlar için 300 lira ödeyeceklerini, 65 yaş ve üstüne ayda 250 lira vereceklerini, yoksullara 300 lira destekte bulunacaklarını, ev kadınlarına 320 lira ve 200 lira pozitif yaşam desteği sağlanacağını, öğrencilere 50 lira cep harçlığı ve 45 lira beslenme yardımında bulunacaklarını vadetti.



Yoksullukla mücadele çerçevesinde uygulayacakları Hilal Kart Projesini anlatan Bahçeli, ''Bu kart, bütün yoksullara verilecek. Doğu batı, kuzey güney ayrımı olmadan, etnik ayrım yapılmadan, Alevi-Sünni ayrımı yapılmadan verilecek. Hilal kart, tüketici kartı değildir, geri dönüşü, faizi yoktur. Hilal kart karttır'' şeklinde konuştu.



Bahçeli, vatandaşlardan gıda paketlerini almaktan çekinmemelerini, bunlar vergi gelirlerinden karşılandığı için zaten hakları olduğunu belirtti. Yardım paketleriyle halkın oylarına gem vurmak isteyenler karşı tavır koymaları gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, ''Alın paketi bozun oyunu, getirene vurun tokadı gitsin'' dedi.



Bu arada, vatandaşlar miting alanına polis kontrolünden geçirilerek alındı. Çevredeki binalar, Bahçeli ve eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri ile süslendiği görüldü.



Alanı dolduran binlerce partili, Türk bayrakları ile parti flamaları eşliğinde Bahçeli ve MHP lehine sloganlar attı. MHP'nin Malatya'dan gösterdiği milletvekili adayları da miting öncesinde platforma çıkarak halkı selamladı.