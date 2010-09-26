-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN YARDIM ETTİĞİ ÇİFT MURADINA ERDİ ORDU (A.A) - 25.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Ağustosta Samsun mitinginin ardından helikopterle Ordu'ya geçerken Ünye ilçesine gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette 10 bin lira düğün hediyesi verdiği nişanlı çift, yapılan düğün töreniyle muradına erdi. Birgül Çapar ve Tolga Özkan çiftinin Ünye ilçesinde Halil Efendi Sosyal tesislerinde yapılan düğün törenine AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ünye Kaymakamı Osman Günaydın, Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu ve çiftin yakınları katıldı. Damat Tolga Özkan düğün öncesi duygularını dile getirerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği düğün hediyesiyle düğünlerini daha erken bir tarihte yapma fırsatı yakaladıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi. Düğün törenine katılan AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise genç çifte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebriklerini iletti. Kendisinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen genç çiftin düğün törenine katıldığını vurgulayan Hamarat, ''Her iki ailemizin de bu mutlu gününe eşlik ederek onların yanlarında oluyoruz. Baktığımız zaman da salon dolu. Çiftimizin yakınları zaten düğüne geleceklerdi ama sayın Başbakanımızın ziyareti dolayısıyla Ünyeliler de düğün törenine eşlik ettiler. Ailelerimiz de bu durumdan memnunlar. Sayın Başbakanımız Ünye'ye olan bu emanetini Ünyeliler de şerefle karşılamışlardır. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Damadın babası Ahmet Özkan ise Başbakan Erdoğan'a kendilerine karşı göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın düğün hediyesi olarak gönderdiği altın bilezik AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat tarafından genç çiftte takdim edildi. Başbakan Erdoğan, 22 Ağustosta Samsun mitinginin ardından helikopterle Ordu'ya geçerken Ünye ilçesine gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette, Ünyeli damat Tolga Özkan ile Şanlıurfalı gelin Birgül Çapar'ın hikayesini öğrenmiş, çifte 10 bin lira düğün hediyesi vermişti. Bu hediye, maddi nedenlerle gelecek yıl yapılması planlanan düğünü erkene aldırmıştı.