-BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ GENELGESİ ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkelerine yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin bir genelge yayımladı. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinden duyurulan 2011/9 sayılı genelgede, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkı büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Bölgede yaşayan milyonlarca insanı etkileyen bu durumun, salgın hastalıklara ve ölümlere neden olduğuna ve halkın çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekilerek, bu denli büyük bir felaketle ülkelerin kendi imkanlarıyla mücadele etmesinin güç olduğu ifade edildi. Bu düşünceyle ve bir insanlık borcu olarak, insani yardım için vakit kaybetmeksizin ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri doğrultusunda, Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılması uygun görülmüştür. Açlık ve kıtlık nedeniyle muhtaç ve mağdur durumda bulunan dost ve kardeş halklara yardım için Hükümetimizin çabalarına ilaveten, diğer pek çok özel inisiyatifin de yardım amaçlı katkıları devam etmektedir. Yardım kampanyası açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak toplanan bu yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulması da önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için etkin bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç duyulacağı açıktır. Açılan yardım kampanyasının ulusal koordinasyonu, bu alandaki faaliyetleri yasal olarak yürütmekle görevli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirilecektir. Bu doğrultuda, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı afetzedelere ulaştırmak üzere, şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Afet acıları yaşamış olan halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.'' -YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI- Genelgeye göre, Somali ve Açlık Tehlikesi Yaşayan Diğer Afrika Ülkeleri Yardım Kampanyası'' banka hesap numaraları şöyle: -T.C. Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi TL hesap no (IBAN): TR940001000820555555555001 ABD doları hesap no (IBAN): TR670001000820555555555002 EURO hesap no (IBAN): TR400001000820555555555003 Banka swift kod no: TCZBTR2A -T. Vakıflar Bankası A.O. Finansmarket Şubesi TL hesap no (IBAN): TR800001500158007299038012 ABD doları hesap no (IBAN): TR680001500158048012989557 EURO hesap no (IBAN): TR140001500158048012989559 Banka swift kod no: TVBATR2A -T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi TL hesap no (IBAN): TR460001200940800005000014 ABD doları hesap no (IBAN): TR590001200940800058000095 EURO hesap no (IBAN): TR320001200940800058000096 Banka swift kod no: TRHBTR2A