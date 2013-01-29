Başbakan Erdoğan: Yunanistan imar izni versin Atina'ya camiyi biz yapalım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile azınlık haklarıyla konusunda görüşürken, imarıyla ilgili müsaade edilmesi halinde caminin Türkiye tarafından yapılabileceğini söyledi. Erdoğan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ''Yeter ki Atina'ya bu turizmde vesaire gelen Müslümanlar orada ibadet edebilecekleri bir yer kendilerine bulabilsinler dedik. Sayın Samaras olumlu bir yaklaşım gösterdi. Zaten Parlamento'dan da geçtiğini söylediler. Yani bu tür adımların karşılıklı iyi niyet anlayışıyla çözülebileceği noktasında bir mutabakatımız oldu'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Katar'daki görüşmeleri kapsamında, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile görüştü. Erdoğan, kaldığı otelden ayrılırken, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim bin Cabir es-Sani ve Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife es-Sani ile yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerde Türkiye-Katar arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak enerji alanında iki ülkenin neler yapabileceğinin ele alındığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Verimli geçen bir görüşmeydi, bu süreç devam edecek'' dedi.Başbakan Erdoğan, bölgesel sorunlarla ilgili konuların da görüşmelerde gündeme geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

''Suriye konusunu görüşmede ele alma imkanımız oldu ve Suriye konusunu da detaylı olarak aramızda değerlendirdik ve bundan sonraki süreçte de Suriye halkının yanındaki birlikteliğimizi devam ettirme kararımız aynen bundan sonraki sürece yönelik de devam edecektir. Burada da bir karar birlikteliğimizin olduğunu da ifade edebilirim.''



Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile görüşmesinde ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Batı Trakya'daki sorunların da Samaras ile değerlendirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Batı Trakya'daki sorunların yanında yine yetimhanenin bir çevre enstitüsü olarak yapılmasına yönelik değerlendirmemiz oldu. 5 Mart'ta Ankara'da üst düzeyli istişare konsey toplantısını yapacağız ve bu toplantıya kendileriyle de 'öne sürdüğümüz bu başlıklar noktasında daha hazırlıklı olarak gelip, bunu Ankara'da görüşüp bir neticeye bağlayalım' şeklinde mutabakatımız oldu. Atina'daki cami konusunun da Parlamento'dan geçtiğini bize kendileri söyledi. Bizler de bunun tarafınızdan yapılması şart değil, imar noktasında müsaadede bulunursanız bunu bizde yaptırırız' dedik. Yeter ki Atina'ya bu turizmde vesaire gelen Müslümanlar orada ibadet edebilecekleri bir yer kendilerine bulabilsinler dedik. Sayın Samaras olumlu bir yaklaşım gösterdi. Zaten Parlamento'dan da geçtiğini söylediler. Yani bu tür adımların karşılıklı iyi niyet anlayışıyla çözülebileceği noktasında bir mutabakatımız oldu.''

Erdoğan, ''Heybeliada'da da bunu bekliyor musunuz'' sorusu üzerine ise ''Olabilir, niye olmasın'' karşılığını verdi.



-''Bahçeli eğer niyet okuyuculuğa başlamışsa bunu bilemem''-



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''İdris Naim Şahin İmralı sürecine kurban gitti'' sözlerini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

''Şimdi ben Sayın Bahçeli'nin ne dediğini bilmiyorum. Herhalde bu tür tasarruflar Sayın Bahçeli'nin elinde değil. Bu tür tasarruflar ülkenin Başbakanı kimse, ülkenin Başbakanı kalkar Sayın Cumhurbaşkanına teklifini yapar. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu onadığı zaman bu devreye girer. Yani bunun içinde hangi niyet vardı veya nasıldı bu ancak niyet okuyuculara ait bir tavırdır. Sayın Bahçeli eğer niyet okuyuculuğa başlamışsa bunu bilemem.''

