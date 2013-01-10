Katar'dan Mısır'a 5 milyar dolar yardım

Katar, Mısır'daki siyasi karışıklıkların yol açtığı para krizini kontrol altında tutmak amacıyla Kahire'ye 5 milyar dolar para yardımında bulundu.

Katar, Mısır'a 2,5 milyar dolarlık mali yardımda bulunacaktı. Bir milyar doları hibe eden Katar'ın Başbakanı Şeyh Hamad Bin Casim El Tani, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Kahire'deki görüşmesinin ardından Mısır'a yardım miktarını iki katına çıkardıklarını açıkladı. El Tani, "yarım milyar doları hibe, 2 milyar doları da borç olmak üzere 2,5 milyar dolarlık bir paket söz konusuydu. Şimdi hibeyi 1 milyar dolara, borcu da 4 milyar dolara çıkardık" şeklinde konuştu.

Mısır lirasının değer kaybederek son sekiz yılın en düşük seviyesine gerilemesi ülkede döviz krizi tehlikesini gündeme getirdi. Mısır Merkez Bankası, geçen ay yaptığı açıklamada, Mısır lirasının değer kaybını önlemek için, ayaklanmalar başlamadan önce 36 milyar dolar olan rezervlerin 15 milyar dolara düşürüldüğü bildirmişti.

Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Mısır'ın uzun vadeli kredi notunu "B-"ye indirerek Yunanistan ile aynı seviyeye getirdi.

Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, ayaklanmaların başlamasında etkisi olan mali sorunlar, sürmekte olan siyasi karışıklıklar nedeniyle daha da ağırlaştı. Cumhurbaşkanı Mursi, "Mısır asla iflasa gitmeyecek" sözü vermiş olsa da, halkın büyük bir kesimi döviz bürolarına akın ederek sağlam yabancı para satın almaya çalışıyor.

Mısır lirasının bu şekilde değer kaybetmesi nedeniyle devlet borçları arttığından, borç ödemesinde rezervlere başvurulması da rezervleri giderek eritiyor. (BBCTürkçe)