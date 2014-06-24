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Politika

Başbakan Erdoğan ve Joe Biden Irak'taki gelişmeleri görüştü

Başbakan Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ta mezhep temelli çatışma ortamından kaygılandıklarını belirtti

24 Haziran 2014 04:32

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Irak'ın mezhep temelli bir çatışma ortamına sürüklenmesinden kaygılandıklarını belirten Erdoğan ve Biden'ın, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin korunması, terörle mücadelede başarı sağlanması için acilen bir mutabakat hükümeti kurulması gerektiğine dikkati çektikleri öğrenildi.

Kurulacak milli mutabakat hükümetinin, Sünni halk kitlelerine yeniden siyasi temsil imkanı sağlanması da dahil olmak üzere, tüm Irak vatandaşlarını kucaklaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

 

Irak'ta rehin tutulan Türk vatandaşlarının durumu

 

Görüşmede, Irak'ta tutulmakta olan Türk vatandaşlarının salimen yurda dönmelerinin sağlanması konusu da ele alındı. Başbakan Erdoğan'ın, Irak'taki şiddet olaylarından zarar gören sivil halka insani yardım çerçevesinde Türkiye'nin 12 Haziran'dan itibaren Türkmenler yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım göndermeye başladığını da ifade ettiği belirtildi.

Irak ve Suriye'deki son gelişmelerle alakalı olarak Türkiye ve ABD'nin ortak çalışma yürütmelerinin önemine değinilen görüşmede, bu hususlarda yakın temas içinde olma hususunda da mutabakat sağlandı. Başbakan Erdoğan, 13 Haziran'da Rize'de bulunduğu sırada da Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

 

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