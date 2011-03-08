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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN VE EŞİ SERGİ AÇTI HATAY (A.A)

08 Mart 2011 22:13

-BAŞBAKAN ERDOĞAN VE EŞİ SERGİ AÇTI HATAY (A.A) - 08.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hataylı kadın sivil toplum örgütlerinin düzenlediği el ürünleri sergisini açtı.  Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, serginin açıldığı Ottoman Otel'e gelişinde mehteran takımı tarafından karşılandı. Sergiyi eşi Emine Erdoğan ile birlikte açan Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, kadınların ürünlerinin yer aldığı sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Emine Erdoğan da serginin hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra sergiyi gezen Başbakan Erdoğan, sergilenen bir ayakkabıyı inceleyerek fabrikasyon olup olmadığını sordu. Başbakan Erdoğan, sergilenen organik ürünleri de inceledi. Bu sırada eşi Emine Erdoğan'ın kendisine verdiği organik domatesi yiyen Erdoğan, Hatay'ın yöresel peynirlerinin ve sunulan yiyeceklerin tadına baktı ve ''Yemek yedirmeyeceksiniz herhalde'' dedi.  Erdoğan sergiden zeytinyağı, nar ekşisi ve bal satın aldı. Dokuma tezgahını inceleyen Başbakan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan tarafından ipek kaşkol takıldı. Erdoğan, kaşkolun ücretini de ödedi.

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