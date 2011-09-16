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Politika

Başbakan Erdoğan, UGK Başkanı Abdulcelil ile görüştü TRABLUS (A.A)

16 Eylül 2011 19:10

-Başbakan Erdoğan, UGK Başkanı Abdulcelil ile görüştü TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdulcelil ile baş başa görüştü. Erdoğan ile Abdulcelil'in Rixos Otel'de gerçekleşen görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.  Bu sırada Türk heyeti ile Libyalı yetkililer de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından Erdoğan, Şehitler Meydanı'na geçti. Burada Cuma namazı kılan Erdoğan, daha sonra meydanda toplanan Libyalılara hitap etti.

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