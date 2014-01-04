Başbakan Erdoğan: 'Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın' demişler

Başbakan Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonuyla ilgili olarak tüm zanlıların suçlu ilan edildiğini iddia etti ve ''Bir savcı eli cebinde 'İki dakika süren var, anlat ve çık' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? 'Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın' deniliyor zanlılara'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerdeki gelişmelerle ilgili olarak Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde gazeteci ve yazarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



30 Mart seçimlerinde zaferle çıkacağımızı şimdiden söylemek isterim. Büyüyen ekonomimizin enerji ihtiyacı ve attığımız adımlar bu çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Bunun yanında içerde gerçekleştirdiğimiz reformlar, çözüm sürecinin başarıyla ilerlemesi içeride ve dışarıda bazılarını rahatsız etti. Çıkarları zedelenenle Türkiye’yi ve hükümetimizi hedef aldılar.

Medyanın, sermayenin ve pek çok grupların 1946’dan beri neler yapmaya çalıştığını biliyoruz. En son 28 Şubat’ta sadece silahlı güçler değil, bazı medya kuruluşları, STK’lar siyaseti istedikleri gibi dizayn ettiler. AK Parti’nin başa gelmesiyle bunlar sona erdi.

Büyük mücadeleler verdik. Yeter sözde karar da milletindir diye hareket ettik çok sayıda reform yaptık. Milli iradenin tüm süreçlere egemen olması için ne gerekiyorsa onları yaptık. Süreci durdurmaya yönelik çok sayıda komploya maruz kaldık. Hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremedi. Hızımızı kesmeye çalıştılar, vazgeçmedik. 17 Aralık komplosu seçimler öncesi reform başarılarımızı kırmaya çalışmak için kuruldu. Çok farklı hedefler konulmuştur. Operasyon ilk anından itibaren medyanın eşliğinde ilerlemeye başladı. Operasyon dosyalarının gizlilik kararı olması rağmen yargının bunu servis etmesi çok anlamlıdır. Bu operasyona konulan isim de manidardır.

Tüm zanlılar suçlu ilan ettiler

'En büyük rüşvet operasyonu' denildi. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada her yerde o cümleler kullanılmaya başlandı. Sabah operasyon yapıldı, akşam karar verildi. Adeta infaz kararı verildi. Tüm zanlılar suçlu ilan edildi.

Bir savcı eli cebinde 'iki dakika süren var, anlat çık' dedi

Bir savcı eli cebinde “İki dakika süren var, anlat ve çık” dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Ne yazık ki ülkemiz bunları yaşadı yaşıyor. “Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın” deniliyor zanlılara. Bu insanlar yaşadıklarını, muhattap oldukları konuları zamanla medyayla paylaşacaklar. Hukuka aykırı şekilde yürütüldü.

Hedef millete operasyon

Hedefin yolsuzluk operasyonu değil millete operasyon olduğu aşikardır. Adı yolsuzluk olara konulan bu operasyonun arkasından ülkemin geleceği söz konusudur. Ülkemin büyümesine yönelik suikast vardır.

Büyük yatırımlara girmiş olan girişimciler haklarında dosya açılma suretiyle bu insanlar lekelenmiştir. Bu insanlar bu zamana kadar milyarlarca dolarlık iş yapan insanlar, yatırım yapan insanların ileride durumları ne olacak? Bankalar, krediler lekelendi anlayışıyla yaklaşırlarsa o büyük yatırımlar ne olacak? 3. havalimanını alan müteahit firmaların adını verdiler.

Bu bir küresel suikasttır. Bütün atılan adımlarda devletle hiç işi olmayan iş adamlarımızdan varlıklarını tedbir konulması manidar değil mi? Milletin seçtiği hükümet ve Türkiye’nin istikrarı hedefe konulmuştur

Yolsuzluğun sadece kılıf olduğunu görerek daha büyük bir saldırı içinde olduğumuza karşı önlemlerimi alıyoruz.

Devletin içine sızmış çetelerin neler yapabilceğini millet gördü

Bu olayın olumlu bir yanı varsa devletin içine sızmış bir çetenin neler yapabileceğiniz milletim gördü. Siz atamayla geldiniz. Bir tarafta atamayla gelenler var, bir tarafta milletin atamasıyla gelenler var. Bu millet adına nasıl bir karar olacaktır

Eğer bu süreçte örgütsel mantık içinde Türkiye’de bir yargı darbesi yapılmak istendi. Egemenlik milletten alınıp yargıya devredilmek istendi. Biz buna karşı çıktık

Türkiye’de hükümetler sadece sandıkla göreve gelirler. Hiçbir gücün hükümet değiştirmesine biz izin vermeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz durum Türkiye’nin istiklalini, istikbalini ciddi olarak tehdit eden bir hadisedir. Sorularınızla meseleyi daha da aydınlatacağımıza inanıyorum. Yaptığımız reformlarla pek çok şeyi ortadan kaldırdık, yine kaldıracağız. Her gelen talebi değerlendirdik. Türkiye’de bugün hiçbir siyasi parti bizim yaptığımız çalışmalarımızı kendi bünyelerinde yapmazlar.

Operasyon erken ortaya çıktı

Biz bugüne kadar 11 yıldır çalışıyoruz. 30 Mart sürecinde hazırlığımızı sürdürüyoruz. Bütün adaylarımızı hassasiyetle seçiyoruz. Ülkemiz üzerinde küresel bir operasyon yapılma gayreti olmuştur. Hamd ediyorum Bu operasyon erken ortaya çıktı, hayırlısıyla atlatacağız.