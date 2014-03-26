Erdoğan'ın MİT TIR'ları açıklaması: Türkmenler silah olarak zayıf düşmüşlerdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da durdurulan TIR’larla ilgili “Türkmenlerin maalesef silah ve malzeme noktasında zayıf düşmesi geri çekilmelerine neden oldu. MİT’in aranan TIR’ları Bayırbucak Türkmenlerine yardım götürüyordu.” dedi.

NTV ve Star TV’nin ortak yayınında Oğuz Haksever’in sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, MİT TIR’larının Suriye’de bulunan Türkmenlere gittiğini belirterek, “Süleyman Şah Türbesi ile ilgili de burayla ilgili İŞİD’in bir sıkıntısı var. Burada Türkmenler vardı. Türkmenler maalesef silah ve malzeme noktasında zayıf düşmesi geri çekilmelerine neden oldu. Geri çekildikleri gün 80 şehit verdiler. MİT’in aranan TIR’ları bizi bu Bayırbucak Türkmenlerine yardım götürüyordu. Bunlar yapıldı diye biz Bayırbucak Türkmenlerini yalnız bırakamazdık, yine de bırakmayacağız. Süleyman Şah Türbesi’ne karşı böyle bir yanlışlık olacak olursa orada da gereken yapılacaktır. Bu topraklar bizim topraklarımızdır. Yaklaşık 10 dönüm bir arazidir o. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış bir toprağımızdır.” ifadesini kullandı.