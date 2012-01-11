-Başbakan Erdoğan Maliki ile telefonla görüştü ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri Maliki ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın, görüşmede, koalisyon ortaklarına duyulan kuşkunun husumete dönüşmesinin, demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini belirttiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Maliki'nin Başbakan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede, Irak'taki son gelişmeler de ele alındı. Erdoğan'ın, Maliki'ye, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra ülkede gözlenen mezhepçi ve etnik kutuplaşmaların geri dönüşü olmayan bir kaosa dönüşmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Irak'ta hükümet ortakları arasında itidal, sağduyu ve suhulet ile hareket etmenin sağlanması noktasında Maliki'ye başbakan olarak büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, ''Koalisyon ortaklarına duyulan kuşkunun, husumete dönüşmesinin demokrasiyi olumsuz etkileyeceğine'' de dikkati çekti. Erdoğan, görüşmede, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yle ilgili dava çerçevesinde gerilimi düşürecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, Iraklı mevkidaşına, toplumsal barışın sağlanması ve Irak'ın dünyaya verdiği görüntü açısından siyasi şahsiyetlerle ilgili davaların siyasallaştırılmaksızın, baskı uygulanmaksızın ve objektif şekilde yürütülmesinin hayati önem taşıdığı hatırlatmasında da bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Irak politikasının temel dayanak noktasının bu ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafazasından, Irak halkının barış, demokrasi ve refah içinde yaşamasından oluştuğunu da kaydetti.