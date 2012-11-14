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Başbakan, Darbeleri Araştırma Komisyonu'na yazılı yanıt verecek

Erdoğan yoğun programı nedeniyle komisyonun sorularına yazılı yanıt verecek.

14 Kasım 2012 22:15

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, komisyonun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemek için davette bulunduğunu açıkladı. Görüşmenin nasıl yapılacağı ise akşam saatlerinde belli oldu. Şahin, yaptığı açıklamada Erdoğan'ın komisyonun sorularına yazılı cevap vereceğini bildirdi.

Erdoğan'ın yoğun yurtiçi ve yurtdışı programı nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi. Komisyon 16 Kasım Cuma gününe kadar hazırlayacağı soruları Erdoğan'a gönderecek. Erdoğan’ın özellikle 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırası konusundaki açıklamaları merak ediliyor.

Meclis Araştırma Komisyonu, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Yaşar Büyükanıt gibi geçmişte ülke yönetiminin en tepesinde görev almış kişilerin yanı sıra bu süreçlerde ‘mağdur’ olduklarını da belirten toplam 132 kişiyi dinledi. Binlerce sayfa tutanak tutuldu.

Aktörler dinlendikten sonra 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ve 27 Nisan süreçlerini araştıran üç alt komisyonun çalışmaları tek rapor haline getirilecek.

 

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