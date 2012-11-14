Darbeleri Araştırma Komisyonu, Başbakan Erdoğan'a davette bulundu

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için davette bulundu.

Görüşmenin ne şekilde yapılacağı konusunda Komisyon Başkanı Nimet Baş’a yetki verildi. Komisyon üyeleri, programı uygun olduğu bir zamanda Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan’ın özellikle 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırası konusundaki açıklamaları merak ediliyor.

Meclis Araştırma Komisyonu, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Yaşar Büyükanıt gibi geçmişte ülke yönetiminin en tepesinde görev almış kişilerin yanı sıra bu süreçlerde ‘mağdur’ olduklarını da belirten toplam 132 kişiyi dinledi. Binlerce sayfa tutanak tutuldu.

Aktörler dinlendikten sonra 27 Mayıs, 12 Eylül , 12 Mart, 28 Şubat ve 27 Nisan süreçlerini araştıran üç alt komisyonun çalışmaları tek rapor haline getirilecek.