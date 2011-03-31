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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN İNGİLTERE'YE GİTTİ ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 00:30

-BAŞBAKAN ERDOĞAN İNGİLTERE'YE GİTTİ  ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 20.50'de İngiltere'ye hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de İngiltere'ye gitti.

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