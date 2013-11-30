Başbakan Erdoğan bir büyükşehir belediye başkan adayını daha açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar olduğunu açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , yerel seçimler için bir aday daha açıkladı.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Erdoğan, dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 21 başkan adayını açıklamıştı.

Salı günü yapılan AK Parti grup toplantısında ise 10 aday açıklanmıştı.