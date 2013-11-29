Bakan Fatma Şahin Gaziantep'den başkan adayı oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'ten büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
Salı günü düzenlenen AKP grup toplantısında 5’i büyükşehir olmak üzere 10 ilin belediye başkan adayını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 21 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı.
21 kişilik listede en çarpıcı isim ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin oldu. Bakan Fatma Şahin, seçim bölgesi Gaziantep'ten büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
Başbakan’ın yaptığı açıklamaya göre, 6’sı büyükşehir olmak üzere 21 ilin başkan adayları şöyle:
Artvin: Mehmet Kocatepe
Çankırı: İrfan Dinç
Bilecik: Selim Yağcı
Karabük: Mehmet Ceylan
Bolu: Alaaddin Yılmaz
Düzce: Mehmet Keleş
Kastamonu: Tahsin Babaş
Aksaray: Haluk Şahin Yazgı
Giresun: Yılmaz Can
Şırnak: Ahmet Hamdi Yıldırım
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Adıyaman: Fehmi Hüsrev Kutlu
Zonguldak: Ali Bektaş
Tokat: Eyüp Eroğlu
Sivas: Sami Aydın
Adana: Abdullah Torun
Gaziantep: Fatma Şahin
Mersin: Mustafa Sever
Malatya: Ahmet Çakır
Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu