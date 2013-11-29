Bakan Fatma Şahin Gaziantep'den başkan adayı oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'ten büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Salı günü düzenlenen AKP grup toplantısında 5’i büyükşehir olmak üzere 10 ilin belediye başkan adayını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 21 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı.

21 kişilik listede en çarpıcı isim ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin oldu. Bakan Fatma Şahin, seçim bölgesi Gaziantep'ten büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Başbakan’ın yaptığı açıklamaya göre, 6’sı büyükşehir olmak üzere 21 ilin başkan adayları şöyle:

Artvin: Mehmet Kocatepe

Çankırı: İrfan Dinç

Bilecik: Selim Yağcı

Karabük: Mehmet Ceylan

Bolu: Alaaddin Yılmaz

Düzce: Mehmet Keleş

Kastamonu: Tahsin Babaş

Aksaray: Haluk Şahin Yazgı

Giresun: Yılmaz Can

Şırnak: Ahmet Hamdi Yıldırım

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Adıyaman: Fehmi Hüsrev Kutlu

Zonguldak: Ali Bektaş

Tokat: Eyüp Eroğlu

Sivas: Sami Aydın

Adana: Abdullah Torun

Gaziantep: Fatma Şahin

Mersin: Mustafa Sever

Malatya: Ahmet Çakır

Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu