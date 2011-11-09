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Politika

Başbakan Erdoğan, ağabeyinin mezarını ziyaret etti RİZE (A.A)

09 Kasım 2011 16:42

-Başbakan Erdoğan, ağabeyinin mezarını ziyaret etti RİZE (A.A) - 09.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği babaocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, ağabeyinin mezarını ziyaret etti.  Kurban Bayramı dolayısıyla 6 Kasım Pazar akşamı geldiği Güneysu ilçesinde, Merkez Mahallesi'ndeki konutunda dinlenen Erdoğan, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dumankaya köyüne gitti. Köydeki camide öğle namazını kılan Başbakan Erdoğan, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet edip bayramlaştı. Başbakan Erdoğan, daha sonra ağabeyi Hasan Erdoğan'ın köydeki mezarını ziyaret etti. Güneysu ilçe merkezine gelerek, burada TOKİ tarafından yaptırılan iş yerleri ve konutların önünden geçen yolda incelemelerde bulunan Erdoğan, yol hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Erdoğan, daha sonra Merkez Mahallesi'ndeki konutuna döndü. Erdoğan'ın yolda yaptığı inceleme öncesinde korumaları tarafından çevrede bekleyen çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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