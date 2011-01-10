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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞA'A OKUL BROŞU KUVEYT (A.A) 

10 Ocak 2011 13:37

-BAŞBAKAN ERDOĞA'A OKUL BROŞU KUVEYT (A.A) - 10.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'teki temasları çerçevesinde bir kolejde düzenlenen ödül törenine katıldı. Kuveyt temaslarına başlayan Erdoğan, Veliaht Prens Şeyh Nawaf ve Başbakan Nasır ile Şhamiya Kız Koleji'nde düzenlen ödül törenini izledi. Kolejdeki öğrencilerin gösterilerini ilgiyle izleyen Başbakan Erdoğan'a, okul broşu takıldı. Kolejdeki törene, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç ve heyet üyeleri katıldı.

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