Başbakan: En ideal ilerleme raporu



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği İlerleme Raporu ile ilgili olarak, “İlerleme Raporu, bizim iktidara geldiğimizden bu yana bence en ideal olan ilerleme raporu. Bana göre çok iyi düşünülmüş; çok iyi, yerinde incelenmiş bir ilerleme raporu olarak görüyorum” dedi.



Başbakan Erdoğan, Bağdat'tan Ankara'ya dönüş yolunda, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Irak ziyaretini de değerlendirdi. Erdoğan, “doğrusu bizim için dolu dolu bir ziyaret oldu. Gezinin en önemli yanı, şu ana kadar aynı anda 48 maddeyi içeren bir anlaşma olmamıştı. Birçok alanda anlaşma imzaladık” dedi.



ERBİL'E KONSOLOSLUK



Erbil'e konsolosluk açmayı planladıklarını belirten Başbakan Erdoğan, önümüzdeki günlerde bakanlardan ve iş adamlarından oluşan heyetin kuzey Irak'a gedeceğini bildirdi. Erdoğan, bu adımın terörle mücadelede yeni bir sürecin başlamasına vesile olacağını da dile getirdi.

Irak'taki resmi temaslarında farklı bir tespiti olduğunu kaydeden Erdoğan, “hiç tespit yaptınız mı ne kadar dul bayan var' diye sordum. Verdikleri rakam çok ilginçti; 1 milyon kişinin üzerinde bir rakam. Böyle bir rakam ortada varsa bu bir sosyolojik facia. Biz bu noktada bilimsel konuda çalışma yapabiliriz, katkıda bulunabiliriz, yardım edebiliriz;. ortak çalışma içine girilebilir” dedi.

Başbakan Erdoğan, Irak'la imzalanan güvenlik anlaşması ile ilgili sorulan bir soruya, “Uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı olmak suretiyle terörle mücadelede ortak tavrı içeriyor. Aslında bizim daha önce yaptığımızın anlaşma boyutuna getirilmesi” yanıtını verdi.

Erdoğan, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın lider kadrosundaki 3 kişiyi uyuşturucu kaçakçısı ilan etmesi ve mal varlıklarını dondurması konusunda sorulan soruyu, şöyle cevaplandırdı:

“Son gelişmelerde ABD'nin takındığı tavır önemli. 3 tane liderin mali kaynaklarının dondurulması, mali kaynaklarının deşifre edilmesi çok çok önemli bir gelişme. Biz onlara bu işte 'bunlar uyuşturucu şebekesidir aynı zamanda. İnsan kaçakçısıdır' dediğimizde pek inanmıyorlardı. Şimdi artık bunun oradan geldiğini, kaynaklandığını da böylece kabullenmiş oldular.”



“TCK'NIN 221. MADDESİ AÇIK”



Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki kamplar konusundaki bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Sayın Talabani'nin Mahmur kampı ile ilgili yaptığı açıklama çok olumlu bir açıklama. Mahmur Kampı'nda yaşayanlarla ilgili yaklaşım tarzı çok çok önemli ama detayına girmeyeceğim.

Teröristler teslim olmaları halinde müracaat ederler ve savcılar, orada (TCK) 221. madde açıktır. Dolayısıyla 14 kişi müracaat etti, 12'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani bu noktada orada nasıl böyle bir şey olduysa gelecek olanlarla ilgili olarak da her zaman için bu tür uygulamalar olabilir. Bunlar sürpriz olmasın; ki, Mahmur Kampı'nda istisnaları şöyle bir tarafa bırakacak olursanız zaten suça falan karışmış olan insanlar değil, suça teşvik edilen insanlar. Yani bize şu ana kadar gelen bilgiler böyle. Yani oradan dağa çıkarma gayretleri, hamleleri var. Burada da yapılması gereken tabii birinci olarak dağa çıkmayı engellemek. İkincisi, dağdan inmeyi teşvik etmek.”

Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği İlerleme Raporu'na ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, “İlerleme Raporu, bizim iktidara geldiğimizden bu yana bence en ideal olan ilerleme raporu. Bana göre çok iyi düşünülmüş; çok iyi, yerinde incelenmiş bir ilerleme raporu olarak görüyorum” dedi.



