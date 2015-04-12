Başbakan Davutoğlu: TSK, iktidara, milli iradeye saygı gösterir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın , Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde yaşanan çatışmanın ardından, "Genelkurmay AKP’ye çalışmaktan vazgeçmeli'' açıklamasına, "Demirtaş teröristlere karşı çıkmaktansa Genelkurmay'ı eleştiriyor. Bilsin ki, TSK bu ülkenin geleceğini koruyacaktır" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Başbakan Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği 'Milletçe Alkışlıyoruz' mitingindeki konuşmasına ilişkin olarak ise, "Bu Kılıçdaroğlu her şeyi geç yapıyor. 13 yıldır dünya Türkiye’yi alkışlıyor. Kılıçdaroğlu’nun tahrikleri de Demirtaş’ın planları da milli iradeyi akamete uğratamayacaktır" dedi.

Davutoğlu’nun yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Hain bir saldırıda yaralanan gazilerimizi GATA'da ziyaret ettim. Onların selamını size getirdim. Onlar diyor ki hiç merak etmesinler. Bizler geleceğe yürüme iradesini ortaya koyarken, dün Ağrı'da teröristler askerlerimize uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu tuzakları biz çok gördük. Savcımızın öldürülmesiyle, askerlerimize saldırıyla, sadece savcımız ya da askerlerimiz değil bu ülkenin geleceği. Sizlerin geleceğiniz."

'Demirtaş teröristlere karşı çıkmaktansa Genelkurmay'ı eleştiriyor'

"Bu saldırılarla Türk demokrasisi ve sandık hedef edinilmiştir. Buradan Demirtaş'a sesleniyorum. Hani bukalemun siyaseti gibi, doğuda teröre sessiz kalan Demirtaş'a sesleniyorum eğer bir tuzağın parçasıysanız, eğer bir projeyseniz, sizler ve arkanızdakiler bilsinler ki Ak Parti bütün bu tuzakları projeleri yerle bir edecektir.

Demirtaş teröristlere karşı çıkmaktansa Genelkurmay'ı eleştiriyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur."

“Demirtaş bilsin ki, TSK bu ülkenin geleceğini koruyacaktır'

"Sabah ziyaret ettiğim gibi, bu ordunun içinde Yozgatlı da, Diyarbakırlı da, Mersinli de, Gaziantepli de vardır. Demirtaş bilsin ki, TSK milli bir ordu olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ni de bu ülkenin geleceğini de koruyacaktır. Bilsin ki TSK demokratik bir devletin ordusudur. Dolayısıyla siyasi irade ne diyorsa TSK demokrasinin organı ve unsuru olan TSK o emre itaat eder.

Bugün biz yarın kim milli iradeden güç alarak iktidar olmuşsa TSK o iktidara saygı gösterir, milli iradeye saygı gösterir."

'Bu Kılıçdaroğlu her şeyi geç yapıyor'

"Biz yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Demirtaş teröristlere karşı çıkamazken, Kılıçdaroğlu da Kartal’da alkışlama çağrısı yaptı. Bu Kılıçdaroğlu her şeyi geç yapıyor. 13 yıldır dünya Türkiye’yi alkışlıyor. Kılıçdaroğlu’nun tahrikleri de Demirtaş’ın planları da milli iradeyi akamete uğratamayacaktır.



Hocanız olarak şunu söylüyorum. Hiçbir zaman makam peşinde değil dava peşinde olun. Dava peşinde olanlar tarih yazarlar. İşte bakınız hepsini minnetle anıyorum. Bu salonda da aralarında onlardan güzel temsilcileri var. AK Parti, üç dönem kuralını ilk defa işletti. Ve gerçek dava adamları olan büyükleriniz üç dönem milletvekilliğini tamamlayan büyükleriniz onurla bu görevlerini milletvekillerine devrediyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir ahlak abidesi olan tek bir fire vermeden üç dönem bu bayrağı taşıyan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum."