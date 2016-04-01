Başbakan Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyareti için hangi gazeteciler akredite edilmedi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında, bazı medya kuruluşları akredite edilmedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların 2 Aralık’tan bu yana sürdüğü Sur'u bugün ziyaret ediyor. Başbakan Davutoğlu'nun 'acele kamulaştırma' kararı alınan Sur ziyareti öncesinde Dicle Haber Ajansı, İMC, kayyum atanan Zaman ve Cihan Haber Ajansı, Özgür Haber Gazetesi, Azadiya Welat, Evrensel, Hayat TV ve Kürdsatnews'e akredite edilmedi. Diyarbakır Valiliği, bu kurumlara neden akredite edilmediği konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Sur'da