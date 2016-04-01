T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyareti için hangi gazeteciler akredite edilmedi?

Diyarbakır Valiliği, bazı gazetecilerin neden akredite edilmediği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı

01 Nisan 2016 15:48

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında, bazı medya kuruluşları akredite edilmedi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların 2 Aralık’tan bu yana sürdüğü Sur'u bugün ziyaret ediyor. Başbakan Davutoğlu'nun 'acele kamulaştırma' kararı alınan Sur ziyareti öncesinde  Dicle Haber Ajansı, İMC, kayyum atanan Zaman ve Cihan Haber Ajansı, Özgür Haber Gazetesi, Azadiya Welat, Evrensel, Hayat TV ve Kürdsatnews'e akredite edilmedi. Diyarbakır Valiliği, bu kurumlara neden akredite edilmediği konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Sur'da 

ETİKETLER

basın kartıakreditasyondiyarbakırsurdihaimczamancihanevrensel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24