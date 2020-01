Başbakan Davutoğlu Sur'da: Konya'da doğmuş olabilirim ama ebediyen Diyarbakırlıyım...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının ve çatışmaların 2 Aralık’tan bu yana sürdüğü Sur'u ziyaretinde Diyarbakırlılara seslendi. "Ben Konya'da doğmuş İstanbul'a aşık olabilirim ama bilin ki kardeş şehiriz, ebediyen Diyarbakırlıyım" diyen Davutoğlu, "Bugün buraya sizinle buluşmaya gelirken gönlümde sadece Diyarbakır aşkı vardı" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Diyarbakır, sizinle buluşmaya geldik. Bilirsiniz her fırsatta Diyarbakır'a gelirim. Ben Konya'da doğmuş İstanbul'a aşık olabilirim ama bilin ki kardeş şehiriz, ebediyen Diyarbakırlıyım. Semadan bakıldığında Sur bir yürek gibidir. Biz yürekten Diyerbekirliyiz. Birileri yüreğimizi parçalamak istiyor. Birileri semaya sanki tek vatanın tek yürek olduğunu göstermek isteyen Sur içimizi parçalamak istiyorlar. Bugün buraya sizinle buluşmaya gelirken gönlümde sadece Diyarbakır aşkı vardı. Ama bu buluşmayı bize çok gördüler. Dün 7 canımızı, 7 yüreğimizi bizden aldılar. Diyarbakır ses veriyor, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez". İşte biraz önce 7 yiğidimizi Erzurum'a, Bursa'ya gönderdik. O kardeşleriniz sizin için gelmişti. O kardeşlerinizi bu al bayrak inmesin diye gelmişti. O kardeşleriniz Diyarbakır, Şam veya Halep gibi olmasın diye gelmişlerdi.

"Şehitlerimiz artık Diyarbakırlıdır"

Onlar başka şehirlerde doğmuş olabilirler ama artık ebediyen Diyarbakırlı olmuşlardır. Bilin ki bugün o şehitleri vatanın öbür köşelerine uğurlerken söyledim ve dedim ki, artık emanetiniz Diyarbakırlıların emaneti. Bu ezan sesini dindirmek isteyenlere gür bir sesle "biz buradayız, burada olacağız, Allah'ın izniyle Diyarbakır bu medeniyetin şehridir" diyecek miyiz? Biz sizin kardeşliğinize güveniyoruz.

Dün saldırılar yaptılar. Zannetiler ki, Başbakan bu saldırılardan korkar, Diyarbakır'a gelmekten çekinir. Biz bu alçakların saldırılarından korkar mıyız? Diyarbakır'ı bırakır mıyız? Konya ne kadar emniyet içinde olacaksa Diyarbakır da o kadar emniyet içinde olacak. Onlar Ankara'da otobüs durağında bekleyen masum insanlarımızı şehit ettiler. İstanbul'da, Diyarbakır'da... Meclis grubunda söyledim, tekrar ediyorum: Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Buradayız, burada olacağız. Allah bu canı bir gün alacaksa Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimle beraber bu emaneti teslim edeyim. Allah bu canı birgün alacaksa Diyarbakır'da alsın.Bize geri adım attıramazlar.

Bizi bir adım dahi geri döndüremeyecekler. Bizi yıldıramazlar. Bacılarım Allah sizden razı olsun. Öyle evlatlar yetiştirin ki, kardeş desinler muhabbet desinler. İster Kürtçe, ister Türkçe, Zazaca, Arapça... Hep barış deyin kardeşlik deyin.

"Konya'ya ne kadar gidiyorsam

Diyarbekir'e de o kadar geleceğim"

Herkes birbirine selam versin dedik. Bu seferberliği bir kez daha haykırıyorum. Esselamü Aleyküm... Kardeşliğimizi yıkmak isteyenlere inat. Her zaman her yerde kardeşçe buluşacağız. Diyarbakır'a tekrar tekrar geleceğiz. Başbakan olarak bu beşinci gelişim. Her zaman buraya geleceğim. Konya'ya ne kadar gidiyorsam onlara inat buraya da o kadar geleceğim.

Sur'u ihya planı

Sur'un ihya planını açıklamaya geldik. Hepinize bu planı açıklayacağız. Onlar yıkarsa biz yapacağız. Onlar kardeşliğimize halel getirmek isterse biz ebediyen kardeşiz diye haykıracağız. Biz dik durduk. Siz de dik duracak mısınız? Onların provokasyonlarına fırsat vermediniz. Ne zaman sizi tahrik etmeye kalktılarsa vakarla karşıladınız. Ama bakın sadece selam vermeye geldim, binlerce Diyarbakırlı göğsünü açtı.

Cuma namazını Ulu Camii'nde kıldı

Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bugün özel uçak “ANA” ile saat 11.10’da Diyarbakır’a gitti. Davutoğlu’nu, Diyarbakır Havalimanı’nda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Vali Hüseyin Aksoy ile diğer ilgili yetkililer karşıladı.

Davutoğlu’na, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da eşlik etti. Davutoğlu, cuma namazını da Ulu Camii'nde kıldı.

Davutoğlu, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, dün Bağlar ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden polisler için düzenlenecek törene katılacak. Dün gerçekleşen bombalı saldırıda 7 polis memuru hayatını kaybetmişti.