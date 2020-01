Başbakan Davutoğlu'ndan 'kayyum' açıklaması

Koza İpek Holding ve bünyesinde bulunan şirketlerin yönetimine kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu hukuki bir süreç, yani mahkemelerimizin savcılarının, hakimlerinin takip ettiği bir süreç. Siyasal anlamda müdahil olmamız söz konusu değil. Dolayısıyla hukuki bir süreç kendi doğası içinde seyretmeli. Eğer buna itiraz edecek olanlar varsa, yine hukuk içinde bunun yapılması lazım" dedi.

Best FM ve Baba Radyo ortak yayınında katıldığı "Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, seçim beyannamesinde her kesime ve her meslek grubuna müjde verdiklerini ancak müjdelerin bazılarını Cumhuriyet Bayramına sakladıklarını ifade etti.

Davutoğlu'ndan 'bayram hediyeleri'

Bayram hediyesi şeklinde 10 müjdeyi açıkladıklarını hatırlatan Davutoğlu, öğrencilerin lisans bursunu 330 liradan 400 liraya çıkaracaklarını belirterek, "Normalde enflasyon nispetinde artırılmış olsa bu ölçeğe gelmesi mümkün değil, yüzde 20 civarında bir artışla 400 liraya çıkartıyoruz, hayırlı olsun öğrencilerimize. Şunu unutmamak lazım; biz iktidara geldiğimizde lisans öğrenci bursları 45 liraydı. Böylece neredeyse 10 katına çıkarmış oluyoruz" diye konuştu.

Seçim beyannamesinde polislerin 2 bin 200 olan göstergelerinin 3 bine çıkarılacağının yer aldığını anımsatan Davutoğlu, "Bu sefer polis, emniyet tazminatını yüzde 25 artırıyoruz. Bu şu demek, polislerimizin maaşları 240 ila 580 lira artacak demek. En düşük 240, en yüksek 580 artacak. Bu da zaten terörle mücadele, kahramanca mücadele eden, şehit veren polislerimize Cumhuriyet Bayramımızda bir armağanımız, bu anlamda bir müjdemiz" dedi.

Er ve erbaşların 38-50 lira arasında değişen harçlık aldıklarını bu miktarı da 100 liraya çıkaracaklarını söyleyen Davutoğlu, "Askeri öğrencilerimizin benzer bir harçlığı vardı, bu da 40 lira ile 200 lira arasında değişiyordu. Şimdi iki katına çıkarıyoruz ve 400 liraya kadar bunları artırıyoruz. Beşincisi, astsubaylarımızın bir emeklilik intibak talepleri vardı, 2003 yılı öncesi ve sonrası mezun olanlar için bu intibaklarını da yapacağız. Bu da astsubaylarımızın çok ciddi bir talebiydi. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Uzman erbaşlarımızın kademelerini, göstergelerini 2 bin 200'den 3 bine çıkartıyoruz. Dolayısıyla güvenlik teşkilatımızın hemen hemen her kesimine hitap eden müjdelerimiz" diye konuştu.

"Genel sağlık sigortası sebebiyle hiçbir borçlu genç kalmayacak"

Gençlere yönelik müjdelerinin de bulunduğunu anlatan Davutoğlu, "Gençlerimizin bugünlerde en çok üzerinde durduğu konulardan biri genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili, gelir testi de dahil, 'Tahakkuk eden borçlar ne olacak? Ödenecek mi' vesaire yani 'Bunları nasıl karşılayacağız?' gibi... Şu ana kadar tahakkuk etmiş bütün borçları, gençlerimizin bütün borçlarını sileceğiz. Yani genel sağlık sigortası sebebiyle hiçbir borçlu genç kalmayacak" dedi.

Davutoğlu, 65 yaş aylığı alan yaşlıların bir yakınının yanında kalmaları halinde bunu alamadıklarını hatırlatarak, yapacakları düzenlemeyle yaşlıların nerede kalırlarsa kalsınlar maaşlarında bir kesinti olmayacağını dile getirdi. Beyannameyi açıklamalarının ardından muhtarlardan da yoğun taleplerin geldiğini ifade eden Başbakan Davutoğlu, muhtarların 950 lira olan aylıklarını bin 300 liraya çıkaracaklarını söyledi. Davutoğlu, şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "Bütün bunlar hayırlı olsun. Cumhuriyet Bayramı hediyeleri" dedi.

Seçim barajı kalkacak mı?

Seçim beyannamesinde de yer alan seçim barajına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Başbakan Davutoğlu, dünyanın her yerinde seçim sistemine göre değişik baraj uygulamalarının yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye'de yüzde 10 gibi yüksek bir seçim barajı var ama bunu AK Parti getirmedi, bizden önce de bu vardı ve biz 2002'de ilk seçime girerken biz de aynı baraj engeliyle mücadele ederek girdik. Bu hepimizin karşı karşıya kaldığı bir problem. Burada en temel ilke temsilde adalet, yönetimde istikrar. Bu barajlar hem temsilde adaleti engellemeyecek düzeyde olmalı ama aynı zamanda da oyların çok dağılımı dolayısıyla, bazı ülkelerde çok sayıda yüze yakın parti olabiliyor, dağılıyor oylar, bir yönetimde istikrar da olmuyor. İşte şimdi bu ilke etrafında temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkesi etrafında bir düzenleme yapacağız, kesinlikle bu barajın daha aşağıya çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzde 7 olabilir, bu tartışılabilir ama daraltılmış bölge sistemine geçersek zaten yönetimde istikrarı sağlayacak bazı tedbir alındığı için daha da aşağı çekilebilir bu baraj."

"Yeniden seçimi düşünmüyoruz, bu konuyu muhalefet gündemde tutuyor"

Davutoğlu, 1 Kasım seçimleri sonrasında üçüncü bir seçim olma ihtimaline yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu düşünmüyoruz, gündemimizde böyle bir konu yok. Şu anda gündemimizde tek konu var; 1 Kasım seçimlerinde yönetimde istikrarı sağlayacak, tek başına görev yapabilecek bir parlamentonun oluşması. Yani muhalefetin şu anda tek başına iktidar olma ümidi olmadığı için genellikle bu konuyu gündemde tutuyor ama AK Parti işte gördüğünüz gibi alanlardayız, gece gündüz çalışıyoruz milletimizin her bir oyuna talibiz. Bizim için önemli olan şu anda 1 Kasım gecesi 13 yıldır süren istikrarın devam etmesini sağlayacak bir neticeye ulaşmak. Başka bir alternatif düşünmüyoruz."