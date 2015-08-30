Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na telefonla ne gösterdi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 30 Ağustos töreninde eşi Sare Davutoğlu'ndan aldığı telefonla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ne gösterdiği merak konusu oldu.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 30 Ağustos törenine katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüntü dikkat çekti.

Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu'ndan aldığı cep telefonunu Kılıçdaroğlu'na gösterdi ve bir şeyler söyledi. İki ismin gülümseyerek bir süre sohbet etmesi izleyenleri meraklandırdı.