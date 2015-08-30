Erdoğan 30 Ağustos'ta konuştu: Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıldönümünde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada "tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Hamdolsun bugün artık Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü için kendimize yeni ve büyük hedefler belirleyebilecek bir güce, olgunluğa erişti" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın ve kahraman ordunun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, “93. yıldönümüne ulaştığımız büyük zaferin sevincini bize yaşatan ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşımızı yöneten Gazi Meclisimizin tüm üyelerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Malazgirt’ten gönümüze kadar bu toprakların bizlere vatan olması için mücadele eden, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan gazilik şerefini kazanan tüm askerlerimizi, ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

"Anadolu coğrafyasına ayak bastığımızdan beri, yedi iklim üç kıta da hüküm sürmüş olsak da, kalbimizin attığı yer, gücümüzün kaynağı daima bu topraklar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Balkanları, Kuzey Afrika’yı, Ortadoğu’yu kaybettiğimizde son sığınağımız yine Anadolu ve Trakya topraklarıydı. Çanakkale’de çeyrek milyon kayıpla toprağa diktiğimiz bağımsızlık fidanı 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kök salmış, Cumhuriyetin ilanı ile genç bir çınar olarak göğe doğru yükselmeye başlamıştır. Hamdolsun bugün artık Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümü için kendimize yeni ve büyük hedefler belirleyebilecek bir güce, olgunluğa eriştik.”

29 Ekim’de Cumhuriyetin 92. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu topraklardaki devlet geleneğimiz 1071 Malazgirt Zaferi’ne ve hemen ardından kurulan 1075 Anadolu Selçuklu Devleti’ne kadar uzanır. Cumhuriyetimiz işte bu köklü devlet geleneğinin en genç temsilcisidir. Milletimiz gibi devletimiz de nevzuhur değildir, köksüz değildir. Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti ile kesintisiz bir devamlılığa sahip olan süreçte, istiklal ve istikbal mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecektir. Bin yıldır bu coğrafyada nice zaferler kazanmış ve hain emelleri akamete uğratmış olan milletimiz bugün yaşadığımız sıkıntılarında üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün olduğu gibi bugün de kara, hava ve deniz unsurlarıyla maziden atiye giden bağımsızlık mücadelemizin teminatıdır. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmet ve hürmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından törene katılan birliklerin geçişi başladı.