Devletin zirvesi 30 Ağustos için Anıtkabir'de buluştu

30 Ağustos Zafer bayramı töreni Anıtkabir'de düzenlendi. Törene devletin zirvesi katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında, "Ülkemizin varlığına kast eden iç ve dış hiçbir güç, istiklal ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Tören, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, yüksek yargı kurumu başkanları, Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ay yıldız motifleri bulunan çelenk bırakmasının ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk;

Büyük Zafer'in 93. yıl dönümüne ulaştığımız bugün, bizlere emanetin olan cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası olan Büyük Zafer'de ve o güne kadar geçen süreçte inancı ve iradesiyle tarihi bir mücadele veren Zat-ı Ali'niz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi mensupları ile erinden subayına kadar tüm askerlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Anadolu'yu ebedi yurdumuz olarak muhafaza etme mücadelemiz bugün de sürüyor. Ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecektir. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılması ve yeni devletimizin kuruluşu sürecinde mücadele veren şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz ve onun bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz emanetine sahip çıkıyor.

Ruhun şad olsun. "