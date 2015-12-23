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Politika

Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'tan randevu istedi

Kılıçdaroğlu'nun randevuyu kabul ettiği belirtildi

23 Aralık 2015 00:55

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa, iç tüzük ve reformları görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önümüzdeki hafta için randevu istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu isteği kabul ettiği öğrenildi. Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da randevu talep etti, ancak talebin hangi tarih için yapıldığı öğrenilemedi.

Bu görüşmede mini anayasa önerisi kapsamında Yargıtay ve Danıştay yerine temyiz mahkemeleri, bireysel başvuruda yeni düzenleme, HSYK'nın yapısının değiştirilmesi, askeri yargının kaldırılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. 

Başbakan Davutoğlu, yeni anayasa konusunda muhalefet liderlerine görüşlerini soracak ve yol haritasının belirlenmesi süreci başlayacak.

Davutoğlu, iç tüzük konusunda da genel kurul çalışmalarının 'yasama' ve 'tartışma' günleri olarak ayrılmasını teklif edecek. Bütçe için de muhalefetle görüşecek olan Başbakan Davutoğlu, yeni hükümetin reformları için destek isteyecek.

 

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