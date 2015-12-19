25 Aralık şüphelisi işadamı Davutoğlu'ndan özel randevu talep etmiş

25 Aralık'ı başlatan kamu görevlileri hakkında açılan davada mağdurlar arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer alıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu 25 Aralık’ın mağdurlar listesine yazdıran gerekçe ‘yasal bir dinleme kaydı.’ Davutoğlu’nun konuştuğu ve dinlemeye takılan isim ise 25 Aralık dosyasının şüphelilerinden işadamı Abdullah Tivnikli. Yasal dinleme kaydının dökümünde 25 Aralık soruşturmasının şüphelilerinden Tivnikli'nin Davutoğlu'ndan özel randevu talep ettiği görülüyor .

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, kayıt Davutoğlu’nun 17 Aralık operasyonundan 10 ay önce ‘dinlemeye karşı önlem aldığını’ da belgeliyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işadamlarından Tivnikli’yle konuşan dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Tivnikli’ye iki kez kendisini “özel olarak hazırlanan yeni telefonundan aramasını” istiyor. Takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık dosyasına giren telefon dinleme tutanağının içeriğinde Abdullah Tivnikli, Ahmet Davutoğlu’yla ‘özel görüşme’ talebinde bulunuyor.

İşte o tape

Tarih: 16 Şubat 2013... Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Tivnikli’nin konuşması dinlemeye takılıyor. 17-25 Aralık dosyasınagiren yasal dinleme kaydına göre görüşme şöyle:

Ahmet Davutoğlu: Alo

Abdullah Tivnikli: Selamünaleyküm

A.D: Aleyküm selam Abdullah bey buyrun

A.T: Nasılsınız iyisiniz inşallah

A.D: Hamd olsun sizde iyisin inşallah

A.T: Allah razı olsun allah yar yardımcınız olsun bir iki konu şey mi

A.D: Amin bu telefon benim çok özel olarak yani yeni kullandığım bi telefon beni ararken o eski değilde bundan arayabilirsiniz sizde..

A.T: Tamam tamam allah razı olsun bir iki konuda bi şey yapmak bilgi vermek şey yapmak istiyordum onlara nasıl bi vaktiniz olabilir mi

A.D: Ben Ankara'dayım

A.T: Ha

A.D: Akşam gelecem ama yarın MÜSİAD bi sabah kahvaltısı var oraya katılacam 11 de ama akşam görüşebilir

A.T: Evet akşam kaçta akşam bi görüşürüz

A.D: Akşam yalnız geç yani müsait şey olmayacam çünkü bizim aileyi bi alacam biraz geç olacak

A.T: Tamam tamam

A.D: Ama yarın MÜSİAD’da 11’de olacağım yani onun dışında ee bir ara oturup konuşabiliriz.

A.T: Yarın akşam akşam vakitlerinde olabilir mi

A.D: Yarın akşam ee öğleden sora bi uluslararası toplantı var ona katılacağım akşam 6 gibi bilim sanat 7 gibi belki bilim sanat gibi bi kaç saat orda bi işim var öğrencilerle

A.T: Ha o zaman bilim sanata gelmeye çalışayım olur mu

A.D: Tamam olur olur tabi ordan ben bi ara çıkarım özel konuşacaksak

A.T: Tamam tabi tabi şey ee bi şeyinizi korumadamı ben şey yapayım dakika her şey yapayım ben

A.D: Telefon şu anda yani aradığım telefon onu arayabilirsiniz.

A.T: he tamam tamam hadi allaha emanet selamü aleyküm

A.D: Allah razı olsun sağolun aleyküm selam

Konuşmayı hatırlamadı

İşadamı Abdullah Tivnikli bu görüşmeyi doğruladı, ancak ‘ne konuştuklarını hatırlamadığını’ söyledi. Tivnikli’nin verdiği yanıtlar şöyle...

- 17-25 Aralık dosyasıyla ilgili, sizin hakkınızda takipsizlik kararı verildi. Hiç Davutoğlu’nun dinlendiğini düşündünüz mü? Konuşurken aklınıza geldi mi?

Tivnikli: Hayır normal bir dünyada yaşıyoruz. Dinleme neden olsun.? Dinleme suçlu insanlar arasında olur. İşadamı, Dışişleri Bakanı neden dinlensin ki? Aklımızın alamayacağı şeyler. Demokratik bir ortamda yaşıyoruz, bunlar hayret ve şaşırdığım şeyler.



- Bu konuşmada sanki Davutoğlu kendisinin dinlendiğini biliyormuş gibi bir hava var...

Tivnikli: Biliyorsunuz ben Kuveytli bir bankanın 28 sene yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptım. Türk Telekom’un yönetimindeyim. Türkiye’ye yatırım getirmek için faaliyetlerimiz oldu. Bahreyn’in Fahri Konsolosluğu’nu yaptım. Yani Davutoğlu ve herhalde o bölgeyle ilgili ve hatırlamıyorum zaman geçmiş ama oralarla ilgili bir konuyu görüşmek için aramış olabilirim diye hatırlıyorum. Ama bu konuyu hatırlamıyorum.

- Daha sonra Şehir Üniversitesi’nde mi görüştünüz?

Tivnikli: Onu da hatırlayamadım.

23 dakikada olmuş

- Bir yolsuzluk soruşturması yapılıyor, orada sizin telefonunuz dinleniyor. Ve daha sonra bu ülkenin başbakanı olacak bir isimle konuşmanız dinlemeye takılıyor?

Tivnikli: Yolsuzluk soruşturması deniliyor. Saçma sapan tapelerden oluşturulmuş suni şeyler. Yolsuzluk soruşturmasında da savcıya dosyaların gitmesiyle kararın yazılması 23 dakikada olmuş. Dosyalar incelenmiş, karar gelmiş, dosyalar tamamıyla kararın imzalanıp çıkması 23 dakika. Bu 23 dakikada net soruşturmalar neler yapılmışsa onların takibine iniyoruz.

- Ne konuşmuş olabilirsiniz?

Tivnikli: Dediğim gibi Bahreyn’in Fahri Konsolosluğu’nu yapıyorum. Kuveyt ile ilgili meseleler olursa açardım, şu şu ziyaretçi gelecektir belki öyle bir şey. Ama hakikaten hatırlamıyorum...

Genel sorular soruldu

- Bu telefonla söylenmez mi? Niye telefonla söylemeyi tercih etmediniz?

Tivnikli: Alo, filan şu işi yaptınız gibi demek bile ayıp. Biz geçmişten beri de Turgat Özal zamanında da, aradaki koalisyon hükümetleri zamanında da biz Körfez’de rehberlik yaptık. Körfez’de siyasi durumlardaki ilişkilerde, bankalarla ilişkilerde, Türkiye’ye yabancı sermayenin getirilmesi ile ilgili.

- Bu konuşmada onla ilgilidir yani diyorsunuz?

Tivnikli: Kesinlikle. Birçok dışişleri bakanının körfeze gitmesini, orada üst düzey meselelerde ilişki kurmasını sadece Turgut Özal zamanından birçok gayretle şey yaptık.

- Bu görüşme 25 Aralık dosyasında ifadeniz alınırken size soruldu mu?

Tivnikli: Yok sorulmadı.

- Savcı sormadı mı?

Tivnikli: Yani ben onu da şey yapamıyorum, mevcut rutin, bunu hatırlamıyorum. Genel sorular sordular...