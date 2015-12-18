"25 Aralık şüphelisi Tivnikli '30-40 milyon Avrom yanar' diyerek Meclis'te yasa değiştirtti" iddiası

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının üzerinden tam iki yıl geçti. Türkiye’deki soruşturmalar 'darbe' iddiasıyla tek tek kapatılıyor. Boyutları yüz milyonlarca Euro ile ifade edilen yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın başında gözaltına alınan şüpheliler geçen iki yıl içinde mağdur, soruşturmayı başlatan isimler şüpheli oldu. Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, 17-25 Aralık dosyasında bugüne kadar yayımlanmayan belgeler ortaya çıktı. Enerji sektöründeki faaliyetleriyle tanınan ve 25 Aralık soruşturmasında adı şüpheli olarak geçen Eksim Holding’in patronu Abdullah Tivnikli'nin rüzgar santrallarının kapasite artırımına sınırlama getiren yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken devreye girdiği ve “30-40 milyon Avrom yanar” diyerek yasa değiştirilmesine etki ettiği iddia edildi.

İddiya göre, o dönem AKP grup başkan vekili olan, şimdinin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ı arayarak ricacı olan Tivnikli, Meclis Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerde kendi lehine düzenlemeler yapılmasını sağladı.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tam metni:

Tarih: 6 Mart 2013... Yer: TBMM... Saatler gece yarısına yaklaşıyor. Meclis Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanunu görüşülüyor. Eski kanun aynı üretim sahasında kalmak şartıyla yeni rüzgâr direklerinin dikilmesine izin verirken; ‘az sonra’ oylanacak yeni yasa kapasite artırımına sınırlamalar getiriyor. Sahada bile olsa yeni rüzgâr direklerinin dikilmesine izin vermiyor... Şimdi can alıcı soruyu soralım: ‘O yasa maddesi o geceyarısı Meclis’ten nasıl çıktı?’

İşte tam bu noktada 17-25 Aralık dosyasının şüphelilerinden, kamuoyunun ‘Erdoğan’ın prensi’ olarak tanıdığı işadamı devreye girer. Eksim Holding’in patronu, enerji sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Abdullah Tivnikli!..

Yeni bakan tapede!

Tivnikli, o gün saat 22.36’da dönemin AKP Grup Başkanvekili şimdinin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ı arar:

Abdullah Tivnikli: Şimdi abi görüştüğünüz kanun .. enerji piyasası kanunu ile ilgili.

Mahir Ünal: hı

A.T: bi yedinci madde var onun

M.Ü: Abi şimdi ben genel kuruldayım Nurettin bey ilgileniyor o maddeleri düzenlemeyi beyefendiyle

A.T: he

M.Ü: görüşmelere o ayarlıyor Nurettin beyi arayın isterseniz

A.T: Nurettin beyle tanışmıyorum da onun için dedim he

M.Ü: o zaman şimdi birimiz genel kurulda duruyoruz birimiz dışardan önergeleri beyefendiyle görüşerek düzenliyoruz

A.T: hıı

M.Ü: şimdi abi sen bana söyle o zaman yedinci madde

A.T: abi yedinci maddede .. konu şu rüzgar projelerinde

M.Ü: hı

A.T: eğer yatırımı bitirmişsen aynı saha içinde kalman kaydıyla kapasite artırımı veriliyor alınıyor biz yatırımlarımızı bitirdik kapasite artırımlarına müracaat ettik yaklaşık benim 107 mega watt

M.Ü: hı

A.T: şimdi bu iptal edilecek yani bi ton çantacılarmı kim girmişse birileri şey yani bu kadar sekiz on senedir geliştirdiğimiz proje alnımızın akıyla

"Perişan oluruz"

Bu görüşmeden bir kaç dakika sonrası. Bu kez Mahir Ünal, Tivnikli’yi arar. Ve telefonu genel kuruldaki çalışmalar sürerken Nurettin Canikli’ye verir...

A.T: 7-8 senedir bi ölçümlerle rüzgar projeleri geliştirdik yatırımları

Nurettin Canikli: hı

A.T: parça ondan sonra kanunda bi şey var ki projeler bittikten sonra ilave kapasite artırımı .. aynı sahada kalmak üzere ilave kapasite artırımları alınabilir diye

N.C: hı hı

A.T: bizde bunun müracaatlarını yaptık rüzgar mekanik ekstensini aldık ona uygun rüzgar türbün direk siparişlerimizi verdik türbünleri yeni elektrik onayları da çıktı biz bunun iptali diye bir şey duydum biz perişan oluruz yani 30-40 milyon euro ben şey yaparız

N.C: hayır öyle iptal değilde şimdi o zaten mevcut kanunda var o hayır o

A.T: evet var var

N.C: oo o iptal edilmiyor

A.T: ıh ne iptal ediliyor

N.C: o iptal edilmiyor

A.T: oldu be şey benim o kapıda da o teknik arkadaşım var orda gelip size bi durumu şey yapabilir mi bi yanlış anlama olmaması için

N.C: yo yo tabi yani....

A.T. benim adıma size gelecekler oldu.

N.C: tamam tamam

A.T: Çok sağolun hürmetler.

Gece saat 22.43: O madde değişir

Tüm bu görüşmeler Meclis’te yasa maddesinin görüşüldüğü ‘6 Mart 2013’ gecesi yaşanır. Tivnikli yasa Meclis’te görüşülürken AKP’nin etkili isimlerini arayarak devreye girer; gece yarısı Meclis’in kapısına birisini göndererek üst düzey AKP’lilerden ‘güvence’ alır. Gece yarısı 22.43’te yapılan ikinci telefon görüşmesinin ardından Canikli’nin verdiği önergeyle yasa maddesi Tivnikli’nin istediği gibi olur. Kendi şirketlerini olumsuz yönde etkileyen yeni yasa maddesi yeniden eski haline dönüşür. Kapasite artırımı için yeni direkler sipariş eden Tivnikli için izin problemi de böylece ortadan kalkmış olur. İşadamının ‘30-40 milyon Avrom yanar’ diyerek veryansın ettiği parası da kurtulur!..

Tivnikli: Meclis unutmuş!

İşadamı Abdullah Tivnikli’yle Eksim Holding’in İstanbul’daki merkez ofisinde bir araya geldik. Tapeleri Cumhuriyet’e ‘Meclis o maddeyi unutmuş’ sözleriyle doğrulayan Tivnikli, ‘AKP’li Ünal ve Canikli’yi bütün enerji şirketleri için aradım’ savunması yaptı. Tivnikli yasa maddesi görüşülürken gece yarısı Meclis’in kapısına gönderdiği ismin ise kendi şirketinin personeli değil başka bir şirketin görevlisi olduğunu söyledi. İşte Tivnikli’nin sorularımıza verdiği yanıtlar:

Açıp söyleyelim dedik (AKP’li isimleri arayarak devreye girmesiyle ilgili): O gece akşam vaktiydi. Beni rüzgar enerjisinden tam derneğin tam ismini hatırlamıyorum (Avukatı Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği-TÜREB olduğunu iletiyor) aradılar. Meclis Enerji Komisyonu’nda yeni Elektrik Piyasası Kanunu görüşülürken bir 7. madde unutulmuş, yani kapasite artışı ile ilgili, mevcut kanunda olan madde yeni kanuna eklenmesi unutulmuş. Bunun için haberdar edildi oradakiler, herkesi aramışlar, mesela kimlerin tanıdıkları var. AK Parti’de tanıdıklarımız var, bütün o yatırımcıları arıyorlar. “Aman bakın tanıdıklarınız varsa böyle bir madde var, bizim yatırımcıların tamamını etkileyecek bir madde. Anlatalım...” Biz de kimi tanıyorsak Mahir, Nurettin Bey’i tanıyor musun? Açıp, söyleyelim dedik. Neyi söylüyoruz, mevcut kanunda yer alan ama yeni kanun hazırlanırken unutulan bir maddenin ilave edilmesini istiyorlar. Mevcut kanunda var, ben ona uygun yatırımımı yapmışım, yeni bir kanun geliyor, oradan onu çıkarıyor. Ne oluyorsunuz ya? Çıkartması da kasten değil, unutulmuş...

Büyük zarara giriyorum (Şirketinin 30-40 milyon Avro zarar edeceğine yönelik açıklamasıyla ilgili): Herkes yatırım yapmış, biz de yatırım yapmışız, siparişlerimizi vermişiz, o hakkımı verilen hakkı geri aldığı zaman ben büyük zarara giriyorum, sadece ben değil. Bakın devlet kanun çıkarmış, o kanunun şartlarına uygun bir şekilde ben de siparişlerimi vermiş ve izinlerimi almışım. O arada kanunda değişiklik yapılıp o madde eskiden olan bir madde kaldırılmış olsa benim gibi pek çok yatırımcı mağdur olacak.

Teknik arkadaş gitmiş (Gece yarısı Meclis kapısına gönderdiği isimle ilgili): Burada da gönderdiğim arkadaş şuradakinin şeyi imiş, hatırlayamadım, bunu gönderdim. Ben de detay bilmiyorum, bir teknik arkadaş gelecek diyorum. Teknik arkadaş da benim şirketimin de arkadaşı değil, sektör adına gidip konuşmuş. Bizimle ilgilenir misiniz, bir dinleyin hiç olmazsa diyoruz. Bunun dışında bizim siyasetle yatırımla alakamız olamaz.