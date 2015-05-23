Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Okuma özürlü!

Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Karabük'te düzenlediği mitingde konuşuyor. Ordu Havalimanı'nın denizi doldurarak yapıldığına dikkat çeken Davutoğlu, "Biz gemileri karadan yürütür İstanbul'u yeniden fethederiz" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz büyük Türkiye peşindeyken bazıları tuzakla, terörle ve ihanetle meşgul. Biz hizmetle meşguluz. Bakın Ordu-Giresun havalimanı hizmete girdi bile.

Biz hayalleri gerçek yapar. Tarihi biz yazarız. Ey Kılıçdaroğlu sen önce selin yuttuğu İzmir'e bak. Ne hale gelmiş. Bunlar daha bir ilçeyi, Şişli'yi yönetemiyor.

Biz dünyayla yarışıyoruz. Onlar birbiriyle yarışıyor.

Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'nun kitabını okuyamadım" demiş. Doğrusu okuyamaz. Okuma özürlü o. Bahçeli'ye de sormuşlar doğrusu bir akademisyen olarak üzüldüm. Kitap okumam ara sıra rapor okuyorum demiş. Biz daha hiç kitap olmayan odada uyumadık.

12 yıl böyle bir kavramdan bahsetmeyecekler. Biz bunu yapınca ‘Bunlar yeni Osmanlıcılık yapıyorlar’ diye bizi şikayet edecekler. Şimdi Türkiye’nin merkez ülke olduğunu keşfedecekler. Kim ne derse desin biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz. 2019’da işsizliği sıfırlayacağım diyor Kılıçdaroğlu. Başka bir yerde de ‘söz veriyorum 2035’te’ diyor. Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar emeklilik diye bir derdi var mıydı? Seçime kadar bahsetti mi?

Doğum yapan annelere ilk hediye devletten. İlk altın. İlk çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncüye 600 TL devlet verecek. TOKİ’ye talimat verdik. 200 bin yeni konut yapıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız ayda 250 TL’ye konut sahibi olacak.

Üniversitede teknopark kuruyoruz. Trenlerin ray testinin bölümü de yalnızca Karabük Üniversitesi’nde var. Karabük’te makine sanayi konusunda yan sektörleri destekleyeceğiz, Karabük'te üretilen demir çelik Karabük'te işlenecek.

Kampanya başladığında acaba Safranbolu’ya gidip orada kalıp kampanyaya her gün oradan mı gitsem..

Onlara meydan okudum. ‘Kaybedersem istifa ederim’.. Onlar bunu diyemedi. Oylarınız ne ki düşse ne olur, düşmese ne olur. Başta M.Ali Şahin olmak üzere 3 dönemi bitirdiler, hiçbirinde gönül kırıklığı yok. Nasıl aşkla çalıştıklarını gördünüz. Bizim davamızda makam, mevki meselesi olmaz. Biz hepimiz yeni Türkiye’nin neferleriyiz. Bu üç parti bir araya geldi. Yanlarına paralel çete eklendi. Yetmedi milleti tehdit eden Kandil, PKK eklendi. Şimdi de DHKP-C katıldı bunlara. Hepsi DHKP-C’yi savunuyor. Mersin ve Adana’daki saldırılarda hepsi Ak Parti’yi suçladı.

Dün Bahçeli paralel çetenin yayın organları ile buluştu. Biz saldırıyı kınadık. Failini bulduk çıkardık. Her türlü delil var. Bu terörist 2007’de DHKP-C’den tutuklanmış. Ama bir bakıyorsunuz HDP ona sahip çıkıyor.