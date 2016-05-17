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Politika

Başbakan Davutoğlu başbakanlık koltuğuna oturmadı

TBMM'de gerçekleştirilen dokunulmazlık teklifi görüşmeleri için Genel Kurul'a giren Davutoğlu, AKP'li vekillerce ayakta alkışlandı

17 Mayıs 2016 23:36

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM'de dokunulmazlık teklifi görüşmeleri devam ederken Genel Kurul'a giriş yaptı. AKP'li milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan Davutoğlu hükümet sıralarına oturmayı ise tercih etmedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlık teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’na geldi. Davutoğlu, AKP'li milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.

Davutoğlu, hükümet sıralarında Başbakanlık koltuğu yerine AKP sırasının en önüne oturdu. Başbakan'ın buraya oturması üzerine bakanlar da milletvekili sıralarına geçmeye başladı. 

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