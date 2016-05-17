Başbakan Davutoğlu başbakanlık koltuğuna oturmadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM'de dokunulmazlık teklifi görüşmeleri devam ederken Genel Kurul'a giriş yaptı. AKP'li milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan Davutoğlu hükümet sıralarına oturmayı ise tercih etmedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlık teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’na geldi. Davutoğlu, AKP'li milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.

Davutoğlu, hükümet sıralarında Başbakanlık koltuğu yerine AKP sırasının en önüne oturdu. Başbakan'ın buraya oturması üzerine bakanlar da milletvekili sıralarına geçmeye başladı.