Başbakan Davutoğlu: Allah bizimle!

AKP'nin Ankara mitinginde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasının son bölümünde "Allah bizimle" dedi. Davutoğlu, Ankaralılara "Hava da çok güzel ama malum, İstanbul’da fetih şenliklerine katılacağız, yanınızdan ayrılmak zorundayım. Allah fetih kapılarını hep açık bıraksın, Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah’a emanet olun" sözleriyle veda etti.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği 'Büyük Ankara' mitinginde konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. İstiklalimizin karargah şehri, başkentimiz Ankara'ya selam olsun. Meclisimizin kurucu üyelerine, başkanı Mustafa Kemal'e selam olsun. Mehmet Akif'e selam olsun. Turgut Özal'a, Adnan Menderes ve arkadaşlarına selam olsun, Abdullah Gül'e ve halkımızın doğrudan seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun.

‘Başkent demek, bütün

bir milletin temsil edilmesi demek’

Ankara, başkenttir. Başkent demek bütün bir milletin temsil edilmesi demektir. Bu yüzden yüzbinlerce yağmurda bizi dinleyen Ankaralılara seslenmemiz Türkiye'ye seslenmiş gibi oluyoruz. Bakın 25 Nisan'dan bu yana Erzurum'dan başladık, her şehire gittik. 71 vilayet dolaştık. Türkiye'nin heryerine gidebilen tek parti AK Parti'dir.

Başkent ancak bütün kentlere hitap ettikten sonra hitap edilecek bir şehirdir. Geçtiğimiz seçimde 81 vilayetin 78'inde milletvekilimiz vardı. İnşaallah bu seçimde 81 ilin 81'inde milletvekilimiz olacak.

Şimdi AK Parti'ye karşılar ve ülke geleceğinde tek parti olarak biz söz sahibiyiz diyorlar ama millet yeter söz milletindir diyor.Kimse kimseye tepeden bakamaz. Gürü iradeyi takdir edecek olan milletin ta kendisidir.

‘12 yıl içinde bütün yasakları tek tek kaldırdık’

Bizden önce de siz yol yapın, hizmet yapın ama sakın ha strateji uygulamayın, ekonomi hepsini biz biliriz. 28 Şubat'ı idare edenler eğitim şöyle olacak dediler; imam hatipler kapandı. Başörtülüler okullara giremediler. 12 yıl içinde bütün yasakları tek tek kaldırdık. Milletin arasına sokulan fitneleri yok ettik.

Yeni dönemde kimse başörtülü milletvekillerine dışarı dışarı diye tempo tutamayacak. Çünkü karşılarında dimdik Elif gibi AK Parti var.

Diğerleri biz dediklerinde ya ülkenin doğusunu ya da batısını kastediyor. Biz ise Türkiye dediğimizde bütün ülkeyi ve albayrağımızı kastediyoruz. Biz terör bütün bu şiddete teröre, baskıya karşı doğudan batıya her yerde demokrasiyi hakim kılacağız. Ankara'da konuşabilmek için Türkiye'nin her yerine gitmek lazım.

Şer ittifakına karşı milli birliği, iradeyi AK Parti temsil ediyor. 7 Haziran'da AK Parti'ye engel olamayacaklar.

Bu hafta milli uçağımızın faaliyetlerine başladık. En geç 2017'de uçağımız gökyüzünde olacak.2019 sonuna kadar dünyanın en büyük havalimanını inşa edeceğiz. Dünyanın en uzun kuleli asma köprüsünü yapacağız. Deniz altında 3 katlı tüneli bitireceğiz.

‘Mavi Marmara'da

verdiğimiz şehitleri asla unutmayız’

Bu seçim sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bütün Ortadoğu, mazlu milletler bu seçimi kendi seçimleri gibi görüyor. Gazze'yi, Mavi Marmara'da verdiğimiz şehitleri asla unutmayız.

Demirtaş, Selahaddin Eyyubi'ye ihanet ederek Kudüs Yahudilerindir diyor. Ona oy veren huzura nasıl çıkar? Bahçeli, Suriye'ye yaptığımız yardımları eleştirmiş..Kılıçdaroğlu, Hatay'ı Suriye sınırları içinde gösteren örgütü destekleyen birisini Hatay'dan aday yaptı. Hatay bize Mustafa Kemal'in emanetidir, kimseye elletmeyiz.

MİT TIR’ları haberi

Evet, hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar Bayırbucak Türkmenleri'ne gidiyordu. Dibimizde bir savaş olacak, orada da Türkmen kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz katledilecek; biz de seyredeceğiz öyle mi?"

Biz iktidara geldiğimizde çiftçilerimize verilen destek kesilmişti. Şimdi ise 10 milyar TL destek veriliyor. Yeni dükkan açan esnafımıza faizsiz kredi veriyoruz. Bütün AVM'lerde esnafımıza kontentaj ayırdık.

'Allah bizimle...'

Millet bizimle, Allah bizimle, tarih bizimle. Hava da çok güzel ama malum, İstanbul’da fetih şenliklerine katılacağız, yanınızdan ayrılmak zorundayım. Allah fetih kapılarını hep açık bıraksın, Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah’a emanet olun.