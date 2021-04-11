Boris Johnson, Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Prens Philip'in cenazesine katılmayacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ülkede uygulanan Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 17 Mart'ta gerçekleşecek Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesine katılmayacağı belirtildi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 17 Mayıs’ta düzenlenecek cenaze törenine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Covid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Johnson’ın cenaze törenine katılmayacağı belirtildi. Açıklamada, Johnson’ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

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