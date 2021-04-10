Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze törenine yalnız katılacak

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'da yapılacak cenaze törenine torunu Harry'nin katılacağını açıkladı.

BBC'nin aktardığına göre; perşembe günü tam listenin paylaşılacağı katılımcılar arasında Sussex Dükü Harry de var. ABD'de eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile Los Angeles şehrinde yaşayan Prens Harry, cenaze için Windsor'a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Ancak yaz aylarında doğum yapması beklenen hamile eşi Meghan Markle, doktor tavsiyesiyle cenaze törenine katılmayacak.

Prens Philip'in cenaze töreni için daha önce yapılan planlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle değiştirildi ve kapsamı daraltıldı. Ancak Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yine de düzenlemelerin Philip'in isteklerine uygun şekilde kaldığı belirtildi.

Edinburgh Dükü olarak bilinen ve 69 yıllık hükümdarlığı boyunca eşinin yanında olan Philip, Cuma günü 99 yaşında Windsor Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Prens Philip için devlet cenaze töreni düzenlenmeyecek ve tören halka açık olmayacak. Windsor Kalesi arazisindeki kraliyet cenaze törenine katılanlar 30 aile üyesiyle sınırlı olacak.